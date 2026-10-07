Cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Singapur: hora, cronograma y cómo ver la Fórmula 1

Todos los detalles sobre un nuevo fin de semana cargado de actividad en el marco de la presente temporada de La Máxima.

La Fórmula 1 no ofrece descanso. Luego de lo que fueron las accidentadas y polémicas carreras en Azerbaiyán y Malasia, la categoría más importante del automovilismo mundial se prepara para otro fin de semana cargado de actividad. Es que se aproxima el Gran Premio de Singapur y todos los equipos ya están calentando motores.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

El caso de Franco Colapinto no es la excepción. Por el contrario, el piloto argentino de Alpine es uno de los más ansiosos por tener revancha luego de su grave error en Bakú y de la adversa estrategia diseñada por su escudería en Sepang. El oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, tiene el anhelo de volver a la senda de los puntos.

En medio de ese panorama, el Gran Premio de Singapur se traducirá en el último de una seguidilla de carreras sin respiro. Luego del mismo, la Fórmula 1 transitará un descanso, aunque el mismo será leve debido a que, dos semanas después, la actividad se reanudará. Lo hará, más precisamente, en el marco del Gran Premio de Estados Unidos.

Franco Colapinto en acción. (Foto: Getty)

Cronograma del GP de Singapur

(Horarios de la República Argentina)

VIERNES 9 DE OCTUBRE

5:30 – Práctica libre

9:30 – Clasificación Sprint

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

6:00 – Carrera Sprint

10:00 – Clasificación

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DOMINGO 11 DE OCTUBRE

9:00 – Carrera

Cómo ver el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 podrá visualizarse por intermedio de las pantallas de Disney+, Fox Sports y F1TV.

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 320 puntos George Russell (Mercedes) – 236 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 214 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 191 puntos Lando Norris (McLaren) – 188 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 188 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 128 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 96 puntos Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 65 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 20 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

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Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 556 puntos Ferrari – 405 puntos McLaren – 316 puntos Red Bull Racing – 298 puntos Racing Bulls – 90 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 27 puntos Audi – 17 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos

DATOS CLAVE

Franco Colapinto, piloto de Alpine con 27 puntos, correrá el Gran Premio de Singapur.

Domingo 11 de octubre a las 9:00 será la carrera transmitida por Disney+, Fox Sports y F1TV.

320 puntos tiene Kimi Antonelli, actual líder del Mundial de Pilotos 2026 con Mercedes.