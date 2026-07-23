Franco Colapinto fue contundente al ser consultado por su renovación con Alpine: “Ustedes saben más que yo”

Uno de los temas de conversación centrales en el mundo de la Fórmula 1 en estos momentos es la renovación de Franco Colapinto. El argentino tiene contrato con Alpine hasta fin de temporada, viene teniendo grandes actuaciones en pista en los últimos Grandes Premios y la escudería ya había anticipado que tomarían una decisión antes del parón de verano europeo.
El Gran Premio de Hungría de la F1 2026 está en Disney+
La de este fin de semana es la última carrera antes de dicho parate en el calendario, por lo que se especulaba con un anunció oficial antes de este Gran Premio de Hungría. El cual, de momento, no tuvo lugar. En ese contexto, Colapinto fue uno de los pilotos que habló en la conferencia de prensa de este jueves, y fue consultado al respecto.
Colapinto se refirió a su continuidad. (Getty)
“No tengo idea, mi único foco es manejar y estoy contento con este año, siento que estoy haciendo un buen trabajo”, respondió el piloto argentino. “Estoy enfocado en estas pocas carreras y hacerlo lo mejor posible con el equipo, intentando mejorar el auto. Ese es nuestro objetivo principal”, agregó.
No obstante, fiel a su estilo, terminó su respuesta con un tono más irónico y risueño: “Creo que ustedes saben más que yo, con todos los rumores. No sé ni un cuarto de lo que ustedes saben, así que no soy a quien deberían preguntarle“, concluyó.
Colapinto sobre el desarrollo y mejoras de Alpine
“Creo que todos han estado trayendo más actualizaciones que nosotros, y desarrollándose mejor. Hemos traído cosas que pensamos que iban a significar un gran paso, pero desafortunadamente no fue tan grande.
Equipos como Racing Bulls o Audi han traído grandes cosas a lo largo del año, y mejoraron mucho sus autos. Nosotros tenemos algo para traer, pero lamentablemente no este fin de semana.
Los Alpine han perdido terreno y ya no dominan la zona media. Las mejoras llegarán recién post parón. (Getty)
Sí mejoramos un poco el auto, pero creo que nos han superado en desarrollo, y no estamos en la misma posición que estábamos en Miami, Canadá y Mónaco, comparado con ellos. Estamos trabajando para mejorar.”
Horarios para el GP de Hungría
Viernes 24 de julio
- Práctica libre 1: 08:30hs
- Práctica libre 2: 12.00hs
Sábado 25 de julio
- Práctica libre 3: 07.30hs
- Clasificación: 11:00hs
Domingo 26 de julio
- Carrera: 10:00hs
Todos los horarios corresponden a hora argentina (GMT-3).