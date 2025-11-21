El alentador pronóstico de la Fórmula 1 para Franco Colapinto y Alpine a horas de la clasificación del GP de Las Vegas

En horas de la madrugada (horario argentino) se disputará la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, una de las últimas tres que tendremos en la temporada. Una tanda que para Alpine, y especialmente para Franco Colapinto, no ha sido positiva a lo largo de todo el 2025. Sin embargo, hay un dato que presagia que eso puede cambiar hoy.

Mira toda la acción de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas por Disney+

Finalizadas las Pruebas Libres 1 y 2 de la noche de jueves y madrugada del viernes, respectivamente, la Fórmula 1 compartió un cuadro estadístico con la simulación del ritmo de clasificación de cada una de las escuderías. Y, a diferencia de lo que ha sido gran parte de la temporada, Alpine no se encuentra en el fondo, sino que aparece en el medio del pelotón y con chances de llegar lejos.

McLaren, escudería campeona de constructores, tiene el mejor ritmo de acuerdo a la simulación, con Red Bull y Ferrari a milésimas distancia. Un escalón por detrás aparece Mercedes, luego Williams y RB. En el séptimo lugar es donde aparecen los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly. Esto los pondría 12 y 13 en la parrilla, siguiendo con la simulación de la clasificación.

Alpine y Colapinto, con la esperanza de llegar a Q3 en Las Vegas.

Sin embargo, tanto el francés como el argentino suelen sacarle mejor rendimiento al auto y terminar clasificando algunos puestos por encima de lo esperado, lo cual genera esperanzas de clasificar a Q3. Los Alpine, de acuerdo a la simulación, están algunas milésimas por encima de los tiempos que podrían hacer los Aston Martin, Sauber y Haas.

La simulación de ritmo de clasificación para el GP de Las Vegas según la F1

Los ritmos de clasificación en Las Vegas por escuderías.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Impactante fichaje! Alpine contratará uno de los cerebros más brillantes de la Fórmula 1 para ayudar a Franco Colapinto en 2026

Cuándo es la clasificación del GP de Las Vegas

Con los atípicos horarios que tienen lugar este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, la clasificación tendrá también un inicio en hora bastante particular. Será en la madrugada del sábado, sobre la 01:00 hs. Previo a ello, sobre las 21:30 hs del viernes, tendrá lugar la FP3, última de las pruebas libres del cronograma.

En síntesis