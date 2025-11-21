¡Impactante fichaje! Alpine contratará uno de los cerebros más brillantes de la Fórmula 1 para ayudar a Franco Colapinto en 2026

Flavio Briatore tenía un plan. Lentamente, el italiano empezó a liberar espacios dentro de Alpine, deshacerse de aspectos defectuosos y a rellenarlos con él veía como los ideales para poner a la escudería nuevamente en posición de pelear por un campeonato, como lo hizo a mediados de los 2000’s, cuando aún se llamaba Renault.

Pierre Gasly y Franco Colapinto serán los pilotos, Steve Nielsen el jefe de equipo, Mercedes será el motorista, y ahora a ese grupo se le suma una nueva pieza dentro del rompecabezas: Jason Somerville. Los reportes de medios especializados como RN365 y Autosport indican que el jefe de aerodinámica de la FIA dejó su cargo en la máxima entidad del automovilismo mundial para sumarse a Alpine en 2026.

Somerville trabajó con Toyota, Lotus y Williams, y desde 2022 era jefe de aerodinámica en FIA.

Puede que al espectador casual o incluso a varios fanáticos de la Fórmula 1, el nombre de Jason Somerville no le suene demasiado -o nada-, y es lógico. Es de esas figuras que no aparecen en cámara ni de las que se habla demasiado, pero que hacen mucho. Su mente es una de las más brillantes dentro del diseño aerodinámico y uno de los cerebros detrás del diseño de los autos de nueva generación.

La confirmación de su llegada a Alpine para 2026 significaría un impulso gigante para la escudería, y la solución de otro aspecto crucial para el desarrollo del auto nuevo a lo largo de la próxima temporada. Briatore ya solucionó el tema de los pilotos, con el motor Mercedes estará en igualdad de condiciones que media parrilla y ahora le suma a todo eso un nuevo líder con un CV difícil de igualar para hacerse cargo de la aerodinámica en Enstone.

Poco a poco, el plan de Flavio Briatore empieza a cobrar forma y las piezas, a ensamblarse.

Publicidad

Publicidad

Jason Somerville ya dejó la FIA pero todavía no puede sumarse a Alpine

Somerville presentó su carta de renuncia a la FIA, el primer paso antes de poder sumarse a Alpine. Sin embargo, todavía no puede hacerlo, ya que el ente máximo del deporte automotor le ha dado un gardening leave. Es decir, una suspensión remunerada.

De esta forma, Somerville seguirá cobrando su salario, pero no trabajará ni para FIA ni fuera de ella hasta mayo, que dicho período vence. Recién entonces podrá sumarse a Alpine o cualquier otro proyecto relacionado a la Fórmula 1. Así lo anunció el órgano rector en un comunicado oficial

El comunicado de FIA

Podemos confirmar que Jason Somerville, Jefe de Aerodinámica, dejará la FIA. Jason cumplirá su período de notificación completo, incluyendo la baja remunerada por licencia (gardening leave). Durante esta transición, Jason dedicará su tiempo a proyectos no sensibles, ni relacionados a la F1. El acceso a información sensible y confidencial ha sido ajustado en consecuencia, en línea con nuestros procedimientos estándar de baja de personal (off-boarding). Nos gustaría agradecer a Jason por su contribución inestimable a la organización y desearle lo mejor en el próximo capítulo de su carrera.

Publicidad

Publicidad

En síntesis