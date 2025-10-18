El cambio que espera Pierre Gasly para 2026 tras largar detrás de Colapinto en las últimas carreras: “No me importa”

El francés Pierre Gasly no está cómodo con el hecho de haber largado detrás de Franco Colapinto en las últimas tres carreras disputadas en la temporada 2025, algo que espera revertir en la clasificación de este sábado en el Gran Premio de Estados Unidos que se corre en Austin, Texas.

La acumulación de malas clasificaciones en Monza, Azerbaiyán y Singapur han hecho que al primer volante de Alpine no le preocupen los varios cambios que implementará la Fórmula 1 en 2026, que ya han sido objeto de críticas de parte de una amplia gama de pilotos, sino que espera que en lo personal le sirvan para mejorar su producción actual.

Previo al Sprint que se correrá este sábado en el Circuito de Las Américas, para el que sí clasificó por delante de Colapinto, Gasly se refirió a esas nuevas regulaciones que tendrán impacto holístico en los monoplaza, ya que sus efectos afectarán también a la aerodinámica, el chasis, el combustible, los neumáticos y los motores.

En ese sentido, se diferenció de la posición crítica de pilotos como Carlos Sainz, Max Verstappen, Lance Stroll y Charles Leclerc. “Literalmente, no me importa si me gusta o no. Solo quiero estar en la parte delantera de la parrilla”, le dijo este sábado a GP Blog.

Pierre Gasly fue decimotercero en la clasificación a la carrera Sprint.

“En mi opinión, probablemente no será tan divertido como el coche que conducimos ahora, pero no disfruto estar en la decimoséptima posición todos los fines de semana. Así que, si es así y va a ser igual para todos, solo me importa el rendimiento y estar al frente de la parrilla”, profundizó el francés.

Publicidad

Publicidad

Y su deseo de batallar en los primeros planos el año próximo, agregó: “Para eso trabajo. Mentalmente estoy listo y he estado trabajando durante todos mis años en la Fórmula 1. He trabajado muy duro con el equipo para realmente dar ese paso al frente”.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos

Carrera sprint: sábado 18 de octubre 14:00

Clasificación: sábado 18 de octubre 18:00

Carrera: domingo 19 de octubre 16:00

Los cambios más importantes para 2026

Algunos cambios considerables en la normativa a partir de 2026:

Los monoplazas serán más cortos : de 3,6 metros entre ejes a 3,4 metros

: de 3,6 metros entre ejes a 3,4 metros Peso mínimo inferior : de los 798 kg actuales de los monoplazas pasarán a 768 kg

: de los 798 kg actuales de los monoplazas pasarán a 768 kg Alerón delantero 100mm más estrecho

100mm más estrecho Suelo 100mm más estrecho y plano

100mm más estrecho y plano Desaparición del DRS

Monoplazas más estrechos : de 2 metros actuales a 1,9

: de 2 metros actuales a 1,9 Desaparición del alerón de viga

Reducción del tamaño de los neumáticos : de 305 mm actuales a 280mm

: de 305 mm actuales a 280mm Un difusor menos potente

Publicidad