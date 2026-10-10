El descargo de Colapinto tras su abandono en la Sprint de Singapur: “Un problema del auto”

El piloto argentino no pudo completar la carrera por un problema técnico que deberán solucionar antes de la clasificación.

Franco Colapinto comenzó la jornada del Gran Premio de Singapur con el pie izquierdo. El piloto argentino abandonó la carrera Sprint antes de poder completar la primera vuelta y buscará cambiar la cara esta misma mañana en la clasificación para la feature race.

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Ahora bien, en esta oportunidad Franco no tuvo responsabilidad alguna. Por el contrario, el Alpine A526 del argentino sufrió un problema técnico y se paró en el medio de la pista justo después del accidente de George Russell. Tras este incidente, Colapinto brindó declaraciones para los medios e hizo su descargo.

“Había una oportunidad, una lástima, obviamente. Un problema del auto que nosotros veremos exactamente qué es, pero una lástima porque era una buena oportunidad. Ahora intentar arreglarlo y volver en la qualy sin las vueltas de la sprint race. Ojalá hacer un par de cambios buenos”, manifestó Colapinto en el corralito de prensa luego de la Sprint.

"ERA UNA BUENA OPORTUNIDAD, UNA LÁSTIMA". Franco Colapinto se refirió al abandono que sufrió en la carrera sprint por problemas técnicos en su Alpine. ¡A pensar en la Qualy!



📺 #SingaporeGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/vYVM4AJ25S — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2026

Los 9 pilotos que abandonaron en la carrera Sprint del GP de Singapur

Oscar Piastri (McLaren)

Alexander Albon (Williams)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Franco Colapinto (Alpine)

Isack Hadjar (Red Bull)

George Russell (Mercedes)

Sergio Pérez (Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)

Cómo sigue el Gran Premio de Singapur 2026

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

10:00 – Clasificación

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DOMINGO 11 DE OCTUBRE