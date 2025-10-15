El esperanzador mensaje de Pierre Gasly para Alpine y Franco Colapinto de cara a las próximas carreras de Fórmula 1: “Nos esperan mejores días”

Luego de una semana de descanso, la Fórmula 1 vuelve a la acción en la recta final de la temporada, que la que aún falta seis carreras que serán importantes de cara a la lucha por el campeonato de pilotos. El próximo destino, será el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.

En la previa de esta carrera, el piloto francés de Alpine, Pierre Gasly, habló en una entrevista con los medios, y allí dio un pronóstico esperanzador tanto para él como para Franco Colapinto pensando en las próximas presentaciones, en las que buscarán cerrar el 2025 de la mejor manera.

“Ahora mismo, está claro que estamos lejos de donde pretendemos estar en términos de competitividad“, inició Gasly con una autocrítica, debido al flojo rendimiento que tuvo la escudería francesa en las últimas carreras, en las que no lograron sumar puntos.

Tras esta autocrítica, se mostró optimista de cara al futuro cercano de Alpine: “Creo que nos esperan mejores días, especialmente de cara a las seis carreras restantes y a algunos circuitos más adecuados para nuestro coche, y por supuesto, hacia 2026”.

Y para cerrar, palpitó el GP de Estados Unidos: “Un aspecto positivo de Singapur fue que realizamos algunos cambios en el coche para intentar comprender y recopilar datos sobre nuestro nivel de rendimiento actual, y encontramos algunas anomalías en los datos que han resultado ser valiosas. Sé que iremos a Austin este fin de semana con el objetivo de mejorar en mi lado del garaje”.

Los horarios del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Viernes 17/10

Práctica 1 – 14.30hs

Clasificación Sprint – 18.30hs

Sábado 18/10

Carrera Sprint – 14.00hs

Clasificación – 18.00hs

Domingo 19/10

Carrera – 16.00hs

Cabe destacar que tanto la FP1 como las clasificaciones, la sprint y la carrera podrán verse en vivo por Disney+ y Fox Sports.

