El inesperado pedido que llegó desde Inglaterra sobre el futuro de Franco Colapinto en Alpine y la Fórmula 1

Los días pasan y las señales positivas para Franco Colapinto crecen. A la espera de que se defina su futuro en Alpine para 2026, el argentino ya recibió elogios de la propia Fórmula 1 y, ahora, en la previa al Gran Premio de Estados Unidos, vuelve a ser el centro del mundo automovilístico. Esta vez, los ojos se posaron desde la prensa inglesa a partir de un riguroso análisis del que salió bien parado.

En las últimas horas, el prestigioso sitio británico Autosport publicó un artículo contundente: cinco periodistas especializados debieron dar su veredicto sobre quién debería acompañar a Pierre Gasly el próximo año en Alpine. Y ante la libertad de opciones que se presentaban como respuestas, el dominio fue albiceleste. Es que el nombre de Colapinto fue solicitado por duplicado.

“Denle a Colapinto un año más“, sentenció Stuart Codling, que elogió el desempeño del pilarense desde su aparición en Williams. A la vez, destacó su habilitad al volante sin filtro alguno. “Es mejor de lo que hemos visto esta temporada“, sentenció. Y por si no había quedado claro su postura, agregó: “Si le damos un mejor coche, deberíamos ver el espectáculo que esas primeras carreras con Williams sugirieron que era posible“.

El segundo en postular a Colapinto, aunque con un menor entusiamo, fue Ed Hardy. En este caso, el periodista optó por el argentino en un factor claro: Alpine mantendría una estructura sólida en el paddock y se focalizaría en mejorar otras cuestiones. “En medio de todo el caos, necesita estabilidad, y una forma de lograrla es no cambiar de compañero por Gasly. Hay problemas más profundos que Colapinto”, aseveró.

Bajo esta premisa, pese a considerar que “no es una superestrella“, Hardy reconoció que el argentino lleva poco tiempo en Alpine, cuyo “entorno dificultaría a cualquiera”, y consideró que lo más oportuno es ponerle una nueva fichita. “Tengan paciencia, déjenlo desarrollarse, vean cómo se adapta a la nueva normativa y, si dentro de 12 meses sigue teniendo dificultades, pues bien, adelante“, desarrolló.

Y para justificar, cerró: “Un piloto puede rendir mucho mejor si se le da la confianza y la libertad para rendir, y ahora mismo, Colapinto no la está consiguiendo. Al fin y al cabo, solo tiene 22 años“.

Publicidad

Publicidad

El panorama real de Colapinto en la Fórmula 1

A pesar de que Alpine confirmará en noviembre al elegido para acompañar a Gasly en 2026, todo indica que la escudería francesa caminaría por el mismo sendero que los especialistas mediáticos, ya que Colapinto es quien más chances tiene de hacerse con la tan deseada segunda butaca.

Las razones que inclinarían la balanza son variadas. Desde que conoce todos los circuitos, hasta su mejora en el rendimiento. Este último factor lo demostró finalizando por delante de Gasly en cuatro de las últimas cinco carreras, como también marcando mejores tiempos en pruebas y clasificaciones. Cuestiones que llevan a que Alpine considere que el tiempo de adaptación del argentino llegó a su fin.

De hecho, Steve Nielsen, director de la escudería, afirmó tras su buen rendimiento en el GP de Singapur: “Creo que en las últimas tres carreras encontró el ritmo, ha estado haciendo tiempos de vuelta similares a los de Pierre [Gasly], está demostrando que se está empezando a sentir cómodo“. Así y todo, la alternativa de Paul Aron, piloto de Reserva y máximo contendiente de Colapinto por el asiento, aún se mantiene firme sobre la mesa.

Publicidad

Publicidad

ver también La impactante revelación sobre la salud de Michael Schumacher: la “primera señal positiva” en 12 años de misterio