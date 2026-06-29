En medio de un momento clave de la temporada en la Fórmula 1, se vivió un Gran Premio de Austria realmente desastroso para Franco Colapinto. De hecho, Alpine arrancó esta campaña siendo el quinto mejor equipo y la misión era seguir creciendo para acortar las diferencias con los cuatro de adelante. Sin embargo, eso no pasó.

Sucede que la escudería francesa no solamente no ha acortado dichas distancias con Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull; por el contrario, hoy se encuentra en una situación en la que Racing Bulls ya lo sobrepasó y en la cual Audi tuvo un mejor fin de semana. Por primera vez en toda la temporada, Alpine no sumó puntos con ninguno de sus pilotos. De hecho, Alpine lleva dos carreras seguidas, la de Barcelona y esta de Austria, sin meter ni a Colapinto ni a Pierre Gasly en la Q3 de la clasificación.

Entonces, hay cuestiones que tienen que ver estrictamente con el desarrollo del auto. Desde la segunda fecha de la temporada se sabía que Alpine necesitaba un alerón delantero nuevo, una reforma, porque, en las curvas de mediana y alta velocidad, el auto tenía problemas serios. Y ese alerón se hizo esperar mucho más de la cuenta.

Este fin de semana, que sí llegó con el tan ansiado alerón, terminó siendo muy adverso igual. El alerón delantero no marcó diferencia alguna. Y, cuando uno empieza a mirar la cantidad y la calidad de las mejores que están trayendo todos los equipos, queda claro que Alpine necesita más trabajos, fundamentalmente mucha evolución para tener más velocidad.

Audi ha mejorado el motor y ya lo está pasando, Haas está compitiendo y Racing Bulls ya está mucho más adelante. Y ni hablar de los cuatro grandes, que eran el gran objetivo de Flavio Briatore. La realidad es que estos cuatro grandes le han sacado a Alpine, en las últimas carreras, por lo menos una vuelta. Absolutamente contundente.

Publicidad

Después podemos analizar el fin de semana de Colapinto, con un viernes que arrancó bien, pero donde los cambios en la puesta a punto no funcionaron. Más tarde, en la clasificación, terminó pasando bien a la Q2, pero cuando tuvo que dar su segunda vuelta para ver si lograba meterse en la Q3, se pasó de largo en la primera curva y quedó condicionado.

Toda la Fórmula 1 se vive a través de la pantalla de Disney+

Hubo problemas en el motor, porque no solamente hay inconvenientes que tienen que ver con el desarrollo de la parte aerodinámica del auto, sino que ahora se han encontrado problemas que no había al principio de la temporada, en la energía aplicada. Y, en ese software de utilización de la energía, se explica buena parte de la Fórmula 1 de hoy en día.

Entonces, Colapinto tiene un auto que no está a la altura de lo que venía rindiendo, al que no le encuentran la puesta a punto y que presenta falencias en el famoso “deployment”, que es cómo baja esa energía de baterías y de motor al auto. Por ende, termina corriendo obligado a ir con una marcha más baja para tratar de ir alcanzando la potencia que el auto no tenía.

Publicidad

Alpine tiene que dar la vuelta rápido, pero dar la vuelta rápido no significa olvidar, significa accionar. Ahora, se viene el fin de semana en Silverstone, Inglaterra. Es un circuito histórico y donde la mayoría de los equipos son locales. Entonces, estarán los simuladores cerca, las fábricas al lado y se pueden construir y cambiar elementos. Por eso, puede ser una carrera interesante.