El importante premio que podría perder Franco Colapinto a manos de otros dos pilotos argentinos

La irrupción de Franco Colapinto en la Fórmula 1 el año pasado, disputando para la escudería Williams las últimas nueve carreras de la temporada y logrando cosechar 5 puntos gracias a su octavo puesto en Azerbaiyán (4) y un décimo lugar en el Gran Premio de Las Américas en Estados Unidos (1) lo llevó no solo a ser reconocido como el mejor piloto argentino de ese año sino también a conquistar el Olimpia de Oro, compartido con Emiliano Martínez, como mejor deportista argentino de 2024.

Finalizada el pasado domingo la temporada 2025, en la que pilotó para la escudería Alpine desde la séptima carrera del año en el Gran Premio de Emilia Romaña, el oriundo de Pilar cerró un año repleto de problemas con su monoplaza finalizando último en Abu Dabi. No cosechó ni un solo punto y su mejor posición fue un undécimo lugar en Países Bajos.

Así las cosas, Colapinto no solo estará lejos de conquistar el oro en la gala de los Premios Olimpia que se realizará el próximo 22 de diciembre en la Usina del Arte de la ciudad de Buenos Aires, sino que muy difícilmente pueda repetir en la adjudicación del galardón en la rama del automovilismo.

Sucede que comparte terna con Nicolás Cavigliasso, ganador de la clasificación general del Rally Dakar en su categoría en enero y también del Campeonato Mundial de Rally Raid que finalizó en octubre; y con Agustín Canapino, quien este domingo, en el cierre de la temporada en La Plata, conquistó su quinto campeonato de Turismo Carretera y se convirtió en gran candidato a quedarse también con el premio que entrega el Circulo de Periodistas Deportivos.

Tweet placeholder

Canapino y uno de los mejores momentos de su carrera

Agustín Canapino logró ganar seis carreras en la temporada y cerró el año con la mayor diferencia de puntos en una etapa definitoria desde que rige el sistema actual. Ese rendimiento lo ubica a la altura de Oscar Alfredo Gálvez como pentacampeón, y lo deja solo por detrás de Juan María Traverso (6), Guillermo Ortelli (7) y Juan Gálvez (9) en el ranking histórico del TC.

Publicidad

Publicidad

ver también Agustín Canapino señaló la principal virtud de Franco Colapinto en la Fórmula 1: “Tiene el plus”

Además, el piloto de Arrecifes dio especial valor al quinto campeonato en la categoría por ser el primero que logra sin la compañía de su padre Alberto, que murió en 2021 debido a complicaciones por el Covid-19. “Es el primero sin mi viejo en vida. Vi su sonrisa cuando alcé la vista al cielo. Estoy feliz, es uno de los mejores momentos de mi carrera”, dijo este martes en diálogo con A24.

Una categoría única

Canapino explicó también por qué el Turismo Carretera es una categoría única en el mundo, haciendo hincapié en tres fundamentos:

El nivel de pasión : “más de 50 autos compiten por fecha, algo que no se replica en otras partes del planeta”.

: “más de 50 autos compiten por fecha, algo que no se replica en otras partes del planeta”. La exigencia física : “no hay asistencias electrónicas ni dirección asistida, lo que vuelve al auto extremadamente desafiante”.

: “no hay asistencias electrónicas ni dirección asistida, lo que vuelve al auto extremadamente desafiante”. La experiencia del público: “la fanaticada del interior sigue acampando desde días antes, pidiendo autógrafos y hasta tatuándose su nombre”.

Publicidad

Publicidad

Data clave

Agustín Canapino obtuvo su quinto título de TC tras ganar seis carreras en la temporada.

Franco Colapinto finalizó la temporada 2025 de Fórmula 1 sin puntos y último en el GP de Abu Dabi que cerró el año.

Los Premios Olimpia se realizarán el 22 de diciembre en la Usina del Arte.