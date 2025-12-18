Es tendencia:
Max Verstappen ignoró a Franco Colapinto y hasta a su nuevo compañero de equipo al elegir al mejor rookie de la Fórmula 1

El cuatro veces campeón del mundo tiene claro quién fue el mejor de los novatos en una temporada con varios candidatos.

Por Germán Celsan

Max Verstappen se refirió a los novatos de la Fórmula 1 y mencionó a los mejores
La Fórmula 1 2025 fue una temporada repleta de nuevas caras, con novatos en gran parte de las escuderías. Un año que significó el fin de una era en el deporte y la transición a todos los cambios que llegarán en el 2026. En ese contexto, hasta siete pilotos con mínima experiencia se alinearon en la parrilla y buscaron destacar. Franco Colapinto, Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson y Jack Doohan todos tuvieron su lugar en la temporada.

O al menos así lo entiende Max Verstappen, que a la vez que buscaba su quinto campeonato del mundo -se le escapó por apenas dos puntos-, se transformó en un ‘mentor para los novatos’, como los mismos Rookies lo apodaron. “No existía esa figura, y tampoco es que haya pedido serla“, reconoció Verstappen en una reciente entrevista en Países Bajos, sobre el rol que le dieron los nuevos en la F1.

Max Verstappen destacó el talento natural de Bortoleto. (Getty)

Creo que es algo que se da naturalmente, los chicos vienen del mundo del sim racing, donde nos conocemos todos con todos, lo cual te da mayor conexión. Y si bien son un tanto más jóvenes que yo, son muy buenos chicos, con los que me llevé muy bien de inmediato”, explicó Max, que si bien apenas tiene 28 años, es un referente para los recién llegados.

Y si bien Verstappen le escapó a la pregunta sobre quién fue el novato que más lo impresionó este año: “Es algo difícil de decir, todos dejaron su marca en ciertos momentos, y también han cometido errores de novatos. Son cosas que suelen pasar”, sí respondió ante la consulta de quiénes cree que son los más rápidos.

Max Verstappen también destacó a Antonelli, a pesar de haber tenido algunos encontronazos en la temporada. (Getty)

“Creo que [Gabriel] Bortoleto, en términos de potencial, junto con Kimi [Antonelli], son los dos con más talento natural. Eso es lo que yo, personalmente, pienso”, afirmó el flamante subcampeón de la categoría máxima. De lado quedaron Franco Colapinto, Liam Lawson, que fue compañero de Verstappen en las primeras carreras y también Isack Hadjar, quien lo acompañará en Red Bull en 2026.

El rendimiento de los novatos de la Fórmula 1 2025

Pos.PilotoEquipoPuntosPodiosMejor ResultadoMejor Clasificación
1Kimi AntonelliMercedes1501 (GP Canadá)
2Isack HadjarRacing Bulls511 (GP P. Bajos)
3Oliver BearmanHaas410Q3 (Múltiples)
4Liam LawsonRacing Bulls380Q3
5Gabriel BortoletoSauber / Audi190
6Franco ColapintoAlpine0011º12º
7Jack DoohanAlpine0013º15º

En síntesis

  • Max Verstappen fue apodado como mentor por los siete pilotos novatos de la temporada.
  • El piloto destacó su conexión con los jóvenes mediante el mundo del sim racing.
  • Verstappen afirmó que Gabriel Bortoleto y Kimi Antonelli poseen el mayor talento natural.
