El medio más crítico de Colapinto catalogó a Pierre Gasly de perdedor tras la polémica maniobra en el GP de Austin: “Por fortuna Franco aceleró”

A pesar de que solamente restan dos días para que se inicie el GP de México en el circuito Hermanos Rodríguez, lo cierto es que las repercusiones de lo sucedido en la carrera de los Estados Unidos siguen dando que hablar. Sobre todo en Alpine y el episodio entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en una de las vueltas finales del Gran Premio de Austin.

Aquel sobrepaso del argentino en la curva 1, con el que desobedeció la orden del equipo de conservar posiciones en las vueltas restantes de la carrera, sigue dando que hablar en todo el planeta, e incluso en los medios más reconocidos del mundo de la Fórmula 1.

Resulta que The Race, portal inglés de suma importancia en la Máxima -y habitual crítico del rendimiento de Franco Colapinto-, realizó su clásico análisis post carrera con los ganadores y perdedores del GP de Austin. En este segundo apartado incluyeron a Pierre Gasly por diversos motivos.

Además de su 19° lugar, el sitio británico detalló todo lo que le salió mal al piloto principal de Alpine el último fin de semana en Estados Unidos. “Terminar último en un Alpine no es una derrota instantánea en 2025, pero dados los destellos de ritmo fuerte que mostró Gasly (para los estándares del equipo a finales de 2025) este fin de semana, fue una caída sombría hacia el final”, comenzaron.

Siguiendo con el análisis, y ya con la comparativa ante Colapinto en el medio, The Race agregó: “Se trata de una carrera que incluyó una parada en boxes lenta que terminó en una batalla con el Haas de Esteban Ocon, y luego una desconcertante decisión de Alpine para que Franco Colapinto mantuviera la posición detrás de su compañero de equipo en las últimas vueltas“.

El artículo de The Race criticando a Gasly (Captura)

Para cerrar acerca de la situación, y explicar el motivo final por el que Gasly fue uno de los grandes perdedores de la Fórmula 1 el último fin de semana, el artículo sentenció: “Por fortuna, Franco Colapinto aceleró y superó a Gasly para lograr una segunda victoria consecutiva dentro del equipo en un gran premio”. Tajante.

Franco Colapinto lidera el mano a mano vs. Gasly esta temporada

La temporada 2025 ha sido de confirmación para Franco Colapinto en la Fórmula 1. Entró en una escudería desconocida, sin pretemporada y con la temporada iniciada. Se subió a un auto que nunca había pilotado y tuvo que compartir box con uno de los pilotos más experimentados de la categoría.

Trece Grandes Premios después, Gasly apenas lidera a Colapinto en resultados de Grandes Premios por una carrera, y contando que Colapinto en una de ellas (Silverstone) no pudo largar. Han sido 7 las ocasiones en las que Gasly terminó delante de Colapinto, un rookie que demostró que está a la altura de la categoría.

Ya sólo le resta la confirmación para el 2026 para reforzar su confianza de cara a una temporada en la que Alpine tiene la esperanza de ser competitivo con un motor nuevo y a la altura del de las grandes escuderías.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El próximo desafío en la Fórmula 1 es el Gran Premio de México, que se desarrollará durante el fin de semana del 24, 25 y 26 de octubre. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, Franco Colapinto y Pierre Gasly volverán a tener acción en la Máxima, mientras que Max Verstappen, Oscar Piastri y Lando Norris seguirán peleando por el Campeonato de Pilotos. La carrera, junto con las prácticas libres y la clasificación, se podrá ver a través de Disney +.