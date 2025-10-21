Llegó a más de 500 mil reproducciones: el rumor viral de la reacción de Flavio Briatore a la maniobra de Colapinto en el GP de Austin

La decisión de Franco Colapinto de pasar a Pierre Gasly sobre el final del Gran Premio de Estados Unidos dejó mucha tela para cortar. La aprobación general del público contrastó con el comunicado de Alpine, aunque hay muchas especulaciones sobre el verdadero origen del insólito pedido para que los pilotos mantuvieran las posiciones.

Pasadas las 24 horas de lo sucedido en Austin, el ex piloto y periodita Thomas Harpe sacó a la luz un “chisme” surgido en Inglaterra, revelando que el propio Flavio Briatore habría sido el ideólogo de la orden para “probar” la personalidad del argentino en el medio de la incertidumbre por su futuro en la Fórmula 1.

“Aparentemente, la orden de dar esa orden tan absurda fue de Briatore, para ver cuál sería la reacción de Colapinto. Y la expresión facial de Briatore cuando Colapinto desobedeció, fue una sonrisa de satisfacción“, aseguró en el programa Clasificando, emitido por YouTube.

El recorte fue publicado por la cuenta @FranColapintoF1 y superó las 500 mil reproducciones al cabo de pocas horas. Mientras tanto, desde Alpine no volvieron a pronunciarse oficialmente al respecto luego del comunicado y el foco parece estar puesto en el GP de México.

El comunicado de Alpine

Hoy, como muchos equipos, tuvimos que adaptar nuestra estrategia en función de las condiciones y de lo que vimos en pista, ya que el neumático duro no parecía ser una opción favorable para la carrera.

Dimos la instrucción a los pilotos de mantener posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible en ambos autos y teníamos además la variable del número de vueltas restantes con los líderes en estrecha proximidad

Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es final y hoy estamos decepcionados de que esto no haya sucedido, por lo que es algo que revisaremos y abordaremos internamente.

Qué dijo Colapinto de su sobrepaso a Gasly

A la hora de explicar por qué decidió desobedecer la orden del equipo, Colapinto declaró: “Creo que era lo correcto, me tocó a dar a mí la posición varias veces y yo iba mucho más rápido la verdad, creo que él tenía gomas un poco más viejas, iba como un segundo más lento y era lo mejor para la situación que estábamos“.

“Me estaba atacando mucho Bortoleto y pasarlo era una forma de defenderme también, si no lo pasaba nos iba a pasar a los dos probablemente, así que hice lo mejor. Estábamos pelando por el puesto 17 y 18 y no tiene sentido discutir por estas cosas”, concluyó.

