El padre de Franco Colapinto reveló por qué usa el 43 como número en la Fórmula 1

A punto de iniciar su tercera temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto se ilusiona con tener buenos resultados. Será la primera vez que inicie como titular ya que en 2024 inició en el tramo final del año en Williams, mientras que en 2025 pasó lo mismo en Alpine. Con cambios importantes en el auto, el pilarense está para mejorar sus performance anteriores y aspira a tener un año de consolidación en la máxima categoría. La Fórmula 1 2026 se podrá ver a través de Disney+.

Algo que no va a cambiar Franco Colapinto en este 2026 es su característico número 43, el cual lo identifica y lo lleva en su monoplaza. Quien se refirió al tema fue Aníbal Colapinto, padre de la joven estrella argentina que revolucionó al país desde su irrupción en la Fórmula 1.

¿Por qué Franco Colapinto usa el número 43?

En diálogo con David Perogil, Aníbal Colapinto afirmó: “Para mí es un orgullo, sin que yo le diga nada, que utilice el mismo número que me gustaba a mí. ¿Por qué me gustaba ese número? A mí en realidad me gustaba el número 7, pero cuando yo corría no lo pude elegir porque lo tenía otra persona, entonces de la única manera que lo pude transformar fue con el 43, porque 4 + 3 es 7“.

Además, agregó: “Me encanta el 43. Yo jamás le insinué nada a mi hijo. De hecho, cuando se sube por primera vez al Fórmula 1, yo no sabía qué número iba a usar porque por ahí no lo podía usar, pero un día antes que yo viaje a Italia me llama él y me dice que tenía una sorpresa para dame y me dice que pudo elegir el número para el auto”.

Colapinto con el 43 en su monoplaza. (Foto: Getty).

“Le pregunté qué número había elegido y me dice: ´Viejo… vamos con el 43´. El otro día una señora me manda un mensaje y me dice: ´Usted no sabe lo que logró su hijo´, yo le pregunté qué era y me dice que logró que todavía la familia nos volvamos a reunir los domingos. Me llena de orgullo eso y que me paren en la calle. Franco une generaciones”, añadió Aníbal Colapinto.

Publicidad

Publicidad

ver también Franco Colapinto y Pierre Gasly ilusionan al jefe de equipo de Alpine para la Fórmula 1 2026: “Tenemos un plan”

DATOS CLAVE