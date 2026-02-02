Es tendencia:
logotipo del encabezado
Torneo Apertura

Se conoció el audio del VAR del polémico penal de Salcedo a Ángel Romero en Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura

AFA publicó el video con el audio de la conversación entre Herrera y Adrián Franklin.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Leandro Paredes patea su penal ante Newell's.
© GettyLeandro Paredes patea su penal ante Newell's.

En la victoria de Boca 2 a 0 frente a Newell’s por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura, hubo una situación polémica ya que Darío Herrera pitó penal a favor del local luego de una infracción de Saúl Salcedo al debutante Ángel Romero.

Horas después de este encuentro, la AFA publicó en su canal de YouTube el audio de la comunicación entre el árbitro principal del encuentro y Adrián Franklin, quien se encontraba en el VAR y llamó al colegiado para que revise la jugada por un contacto dentro del área.

“Dame un segundito que estamos viendo la posición de la sujeción. Si lo termina agarrando adentro, quiero confirmar eso”, inició Franklin en la conversación para pedirle a Herrera que no reanude el juego con un tiro libre en el borde del área a favor de Boca. “Fijate que para mí, la sujeción, termina estando el brazo fuera”, respondió el juez.

“Está muy fina la jugada. Darío, te invito a un OFR por un posible penal. Voy a hacer looping para que veas cómo empieza y cómo termina la sujeción”, siguieron desde el VAR para que el árbitro principal se acerque a la cabina y revise la jugada.

“Comienza afuera, comienza afuera. Cuando se está cayendo, termina sujetando. Es sobre la línea, la sujeción está adentro. Quiero ver el jugador”, termina la conversación con la decisión de Herrera de finalmente pitar penal a favor del elenco local.

Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

ggrova
german garcía grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Boca le ganó a Newell’s y se ilusiona con el campeonato
Fútbol Argentino

Boca le ganó a Newell’s y se ilusiona con el campeonato

Newell's rescató un empate sobre el final ante Independiente
Fútbol Argentino

Newell's rescató un empate sobre el final ante Independiente

Newell's se ilusiona por el arribo de Messi: "Condiciones favorables"
Fútbol Argentino

Newell's se ilusiona por el arribo de Messi: "Condiciones favorables"

La dupla Orsi - Gómez: "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tener a Messi en Newell's"
Fútbol Argentino

La dupla Orsi - Gómez: "Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para tener a Messi en Newell's"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo