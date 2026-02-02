Se conoció el audio del VAR del polémico penal de Salcedo a Ángel Romero en Boca vs. Newell’s por el Torneo Apertura

En la victoria de Boca 2 a 0 frente a Newell’s por la tercera fecha del Grupo A del Torneo Apertura, hubo una situación polémica ya que Darío Herrera pitó penal a favor del local luego de una infracción de Saúl Salcedo al debutante Ángel Romero.

Horas después de este encuentro, la AFA publicó en su canal de YouTube el audio de la comunicación entre el árbitro principal del encuentro y Adrián Franklin, quien se encontraba en el VAR y llamó al colegiado para que revise la jugada por un contacto dentro del área.

“Dame un segundito que estamos viendo la posición de la sujeción. Si lo termina agarrando adentro, quiero confirmar eso”, inició Franklin en la conversación para pedirle a Herrera que no reanude el juego con un tiro libre en el borde del área a favor de Boca. “Fijate que para mí, la sujeción, termina estando el brazo fuera”, respondió el juez.

“Está muy fina la jugada. Darío, te invito a un OFR por un posible penal. Voy a hacer looping para que veas cómo empieza y cómo termina la sujeción”, siguieron desde el VAR para que el árbitro principal se acerque a la cabina y revise la jugada.

“Comienza afuera, comienza afuera. Cuando se está cayendo, termina sujetando. Es sobre la línea, la sujeción está adentro. Quiero ver el jugador”, termina la conversación con la decisión de Herrera de finalmente pitar penal a favor del elenco local.

Publicidad