El plan de Alpine para que Colapinto y Gasly vuelvan a los puntos en el GP de Estados Unidos

El equipo de Enstone dio a conocer los pasos a seguir para dejar atrás la mala seguidilla en Asia.

Alpine necesita retomar una sana costumbre: sumar puntos. La escudería de Enstone dejó un 2025 fatídico y se había acomodado como el mejor equipo de la zona media, pero en los últimos tres Grandes Premios no puso sumar unidades y puertas adentro tomaron cartas en el asunto para cambiar la cara en la gira americana de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

Un error de Franco Colapinto en Bakú, una mala estrategia en Malasia y problemas técnicos del auto en Singapur dejaron al equipo sin puntos y Racing Bulls aprovechó para sacarle una ventaja considerable en el Campeonato de Constructores a falta de seis carreras.

Sin embargo, podemos esperar un paso adelante de Alpine a partir del Gran Premio de Estados Unidos. Así lo confirmó el jefe del equipo, Steve Nielsen, quien confirmó luego de la decepción de Singapur que llegarán nuevas piezas de cara a Austin.

Franco Colapinto y Pierre Gasly no sumaron puntos en las últimas tres carreras (Getty Images)

Además, Nielsen adelantó que no solo se trabajará en las mejoras, sino que prometió hacer un análisis exhaustivo para entender qué fue lo que provocó la detención del A526 de Colapinto por duplicado en el Circuito Urbano Marina Bay.

Los expertos podrán trabajar en el auto con tranquilidad tomando en cuenta que esta semana no habrá actividad y a esto se le suma que Alpine se beneficiará de cualquier mejora que pueda hacer Mercedes en el motor, ya que este último es su proveedor de unidad de potencia.

Publicidad

Austin le trae buenos recuerdos a Franco Colapinto

Aunque Colapinto está transitando sus primeras temporadas en la Fórmula 1, hay circuitos que le traen buenos recuerdos y uno de ellos es Circuito de las Américas (COTA) de Austin. Y es que el argentino terminó en 10° con Williams y obtuvo 1 punto en el Gran Premio de Estados Unidos de 2024.

Franco Colapinto sumó un punto para Williams en Austin (Getty Images)

Cronograma del GP de Estados Unidos de la F1

Viernes 23 de octubre Práctica Libre 1: 14.30 horas Práctica Libre 2: 18 horas



Publicidad

Sábado 24 de octubre Práctica Libre 3: 14.30 horas Clasificación: 18 horas

