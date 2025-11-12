El posteo con el que Alpine buscó sin éxito el perdón de los fanáticos de Colapinto tras la comparación que los enfureció: “Demasiado tarde”

Tras celebrar la confirmación de su continuidad como piloto principal de Alpine para la temporada 2026, los fanáticos de Franco Colapinto se mostraron decepcionados con la escudería a causa de un posteo que se compartió desde sus redes sociales oficiales tras el Gran Premio de Brasil.

Fue una suerte de comparación entre el argentino y Pierre Gasly, que sumó dos puntos en Sao Paulo, que buscó dar un mensaje de optimismo para lo que queda del año pero que buena parte de los seguidores del piloto oriundo de Pilar tomó como una falta de respeto. Es que la imagen, dividida, mostró el número “2” sobre el francés y el “0” sobre Colapinto.

“Paso a paso. Aunque nuestro objetivo es 2026, no nos rendimos. Un pequeño botín de puntos para llevar de vuelta a la base, y para las tres últimas rondas de esta temporada”, fue el mensaje que no obtuvo las reacciones esperadas y que resintió el vínculo virtual entre la escudería y una gran base de fans.

“No podés tener tan poco tacto de usar la foto de Franco para la reflexión de 0 puntos, sobre todo después de lo que todos vimos en Zandvoort, es directamente una incitación al hate. Deben pedir disculpas de la misma forma que envían comunicados anti hate”, reflexionó el ex piloto Juan Cruz Álvarez entre muchos otros mensajes que tildaron el posteo de “innecesario”, “mala leche” y “desastroso”.

La publicación de la polémica.

Alpine buscó sin éxito recomponer las relaciones

Este miércoles, Alpine hizo un claro intento de recomponer el vínculo con los fanáticos argentinos publicando una foto de Franco Colapinto de cara a sus seguidores y añadiendo corazones en celeste y blanco. Sin embargo, las críticas fueron todavía más contundentes.

Publicidad

Publicidad

El intento de recomponer el vínculo con los fanáticos.

“Que les quede claro que estamos acá solo por él”, aclaró una fanática a la escudería. “Primero respeten de verdad a su piloto y recién ahí pueden tratar de buscar likes y repercusión a través de él”, comentó otra. “Queriendo borrar con el codo lo que escribieron con la mano. Siempre hacen lo mismo. Tienen una base de fans apasionada e increíble como somos los argentinos y eligen ponérsela en contra“, les remarcó un seguidor.

En esa línea siguieron llegando muchos más mensajes para hacerle saber a Alpine que los fanáticos de Colapinto no perdonarán tan fácil la publicación de la polémica. “Me huele a imagen tratando de arreglar una cagada… Pero bueno le pondremos me gusta. Espero que siga laburando el mismo CM y no se las vuelva a mandar con imágenes que confunden más de lo que intentan explicar”, comentó otro seguidor del argentino. “Demasiado tarde”, fue la sentencia que resumió el sentir de los fans.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En Síntesis

Una publicación de Alpine tras el Gran Premio de Brasil generó enojo entre los fanáticos de Colapinto.

La escudería quiso compensarlos con un nuevo posteo, pero no tuvo las repercusiones esperadas.

Franco Colapinto está confirmado como Piloto de Alpine para la temporada 2026.

Publicidad