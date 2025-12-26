Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Franco Colapinto se ilusiona con el 2026 tras escuchar las declaraciones del director de carrera de Alpine: “De acuerdo al plan”

Dave Greenwood se mostró muy confiado de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Colapinto y unas declaraciones para esperanzarse desde Alpine
© Prensa AlpineColapinto y unas declaraciones para esperanzarse desde Alpine

Acaba de pasar Navidad y pronto estaremos en 2026; cuando nos queramos acordar, estaremos viendo a los autos en acción en Barcelona y luego iniciando la temporada en Australia. Para Franco Colapinto, se trata de un año que comenzará con gran ilusión, pensando en todo el tiempo que lleva trabajando Alpine en el desarrollo del nuevo año.

Y con cada declaración, esa ilusión no hace más que crecer. Recientemente, Steve Nielsen declaró que aspiran emular lo hecho por BrawnGP en 2009, aunque parezca utópico. Y ahora Dave Greenwood, director de carrera de Alpine, aseguró que el equipo está desarrollando todo “de acuerdo al plan”.

Dave Greenwood se mostró esperanzado y reconoció que Alpine está cumpliendo con lo planificado.

Dave Greenwood se mostró esperanzado y reconoció que Alpine está cumpliendo con lo planificado.

En declaraciones recopiladas por PlanetF1, Greenwood señaló: “Ya pudieron ver lo nuevo, el cambio en las unidades de potencia, el manejo de energía, serán desafíos para los pilotos pero también para los ingenieros. Ahí está nuestro trabajo, en desarrollar las herramientas que los ayuden tanto como podamos.”

Y agregó: “Todos los equipos tienen metas que están alcanzando, pero nosotros estamos realmente contentos con el lugar en el que nos encontramos. No daré muchos detalles, pero estamos cumpliendo con todo de acuerdo al plan y estamos bien encaminados en cada cosa que necesitamos.”

En cuanto al estado del desarrollo del auto, aseguró: “Todo el mundo ha dicho que está siendo desafiante, pero eso es lo que energiza y vigoriza a todo el equipo de diseño que trabaja en la fábrica. No daré números, pero estamos contentos con dónde estamos y estamos todo lo posible para cumplir con lo que consideramos que es un objetivo agresivo pero no inalcanzable.”

Publicidad

El cambio de mentalidad y espíritu en la fábrica de Alpine

Greenwood también elogió el trabajo que están haciendo los ingenieros, mecánicos y hasta los propios pilotos en la fábrica en Enstone, buscando completar todo el trabajo y la planificación para poder poner el mejor auto en pista llegado el momento de la verdad.

Todo el equipo de Alpine se encuentra trabajando en el desarrollo del nuevo auto. (Getty)

Todo el equipo de Alpine se encuentra trabajando en el desarrollo del nuevo auto. (Getty)

Hay un espíritu de ‘podemos hacerlo’ que se ha expandido por toda la fábrica, hay mucha gente que tienen las carreras en la sangre y quiere ser competitiva, sin importar cuantas horas eso lleve. Nuestra fábrica está trabajando una media de 55 horas semanales porque eso es lo que se necesita para sacar el auto, y nadie tiene problema en hacerlo.”

Publicidad

“No es una industria normal, todos saben el sacrificio necesario para llegar al lugar donde quieres llegar y es una experiencia soberbia poder estar rodeado de tanta gente preparada para sacrificar tanto. Y eso ha sido una constante en Enstone, donde estamos llenos de gente dedicada que pone todo su esfuerzo y sacrificio en llevar el equipo hacia adelante, sin importar si llevan allí cinco o treinta años.”

En síntesis

  • El piloto Franco Colapinto iniciará la temporada 2026 con el equipo Alpine en Australia.
  • El director Dave Greenwood confirmó que el desarrollo del monoplaza cumple con el plan establecido.
  • El personal de la fábrica en Enstone trabaja un promedio de 55 horas semanales.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Sería ideal que Mauro Icardi llegue a River, para saber si es el verdadero crack que se perdió Argentina"

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Lee también
El objetivo de Alpine que llena de ilusión a Colapinto para la temporada 2026 de la F1
FÓRMULA 1

El objetivo de Alpine que llena de ilusión a Colapinto para la temporada 2026 de la F1

Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, advierte a Colapinto por el cambio de reglamento para 2026: “Se hará pedazos”
FÓRMULA 1

Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, advierte a Colapinto por el cambio de reglamento para 2026: “Se hará pedazos”

Los millones que recibió Alpine de parte de la Fórmula 1 por la temporada de Pierre Gasly y Franco Colapinto
FÓRMULA 1

Los millones que recibió Alpine de parte de la Fórmula 1 por la temporada de Pierre Gasly y Franco Colapinto

Los 5 mejores boxeadores de 2025, con el verdugo de un argentino incluido
Polideportivo

Los 5 mejores boxeadores de 2025, con el verdugo de un argentino incluido

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo