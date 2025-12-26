Franco Colapinto se ilusiona con el 2026 tras escuchar las declaraciones del director de carrera de Alpine: “De acuerdo al plan”

Acaba de pasar Navidad y pronto estaremos en 2026; cuando nos queramos acordar, estaremos viendo a los autos en acción en Barcelona y luego iniciando la temporada en Australia. Para Franco Colapinto, se trata de un año que comenzará con gran ilusión, pensando en todo el tiempo que lleva trabajando Alpine en el desarrollo del nuevo año.

Y con cada declaración, esa ilusión no hace más que crecer. Recientemente, Steve Nielsen declaró que aspiran emular lo hecho por BrawnGP en 2009, aunque parezca utópico. Y ahora Dave Greenwood, director de carrera de Alpine, aseguró que el equipo está desarrollando todo “de acuerdo al plan”.

Dave Greenwood se mostró esperanzado y reconoció que Alpine está cumpliendo con lo planificado.

En declaraciones recopiladas por PlanetF1, Greenwood señaló: “Ya pudieron ver lo nuevo, el cambio en las unidades de potencia, el manejo de energía, serán desafíos para los pilotos pero también para los ingenieros. Ahí está nuestro trabajo, en desarrollar las herramientas que los ayuden tanto como podamos.”

Y agregó: “Todos los equipos tienen metas que están alcanzando, pero nosotros estamos realmente contentos con el lugar en el que nos encontramos. No daré muchos detalles, pero estamos cumpliendo con todo de acuerdo al plan y estamos bien encaminados en cada cosa que necesitamos.”

En cuanto al estado del desarrollo del auto, aseguró: “Todo el mundo ha dicho que está siendo desafiante, pero eso es lo que energiza y vigoriza a todo el equipo de diseño que trabaja en la fábrica. No daré números, pero estamos contentos con dónde estamos y estamos todo lo posible para cumplir con lo que consideramos que es un objetivo agresivo pero no inalcanzable.”

El cambio de mentalidad y espíritu en la fábrica de Alpine

Greenwood también elogió el trabajo que están haciendo los ingenieros, mecánicos y hasta los propios pilotos en la fábrica en Enstone, buscando completar todo el trabajo y la planificación para poder poner el mejor auto en pista llegado el momento de la verdad.

Todo el equipo de Alpine se encuentra trabajando en el desarrollo del nuevo auto. (Getty)

“Hay un espíritu de ‘podemos hacerlo’ que se ha expandido por toda la fábrica, hay mucha gente que tienen las carreras en la sangre y quiere ser competitiva, sin importar cuantas horas eso lleve. Nuestra fábrica está trabajando una media de 55 horas semanales porque eso es lo que se necesita para sacar el auto, y nadie tiene problema en hacerlo.”

“No es una industria normal, todos saben el sacrificio necesario para llegar al lugar donde quieres llegar y es una experiencia soberbia poder estar rodeado de tanta gente preparada para sacrificar tanto. Y eso ha sido una constante en Enstone, donde estamos llenos de gente dedicada que pone todo su esfuerzo y sacrificio en llevar el equipo hacia adelante, sin importar si llevan allí cinco o treinta años.”

