River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: el puesto que quiere reforzar Gallardo y por qué no se va Paulo Díaz

Todas las novedades del Millonario de este viernes 23 de enero, el día previo al duelo ante Barracas Central por el Torneo Apertura.

Por Lautaro Toschi

Marcelo Gallardo quiere un refuerzo más
Marcelo Gallardo quiere un refuerzo más

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este viernes 23 de enero de 2026, a un día de comenzar su participación en el Torneo Apertura. El puesto que desea reforzar Marcelo Gallardo en estos días, la razón por la que Paulo Díaz no deja el club pese a estar muy detrás en la consideración del entrenador, el central que ganó terreno y cuándo cierra el libro de pases en Argentina.

El puesto que quiere reforzar Gallardo

River cerró rápidamente sus tres primeros refuerzos: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, pero luego le costó seguir incorporando. No pudo concretar varios arribos que tenía apalabrados y por eso tomó la decisión de comenzar a llevar negociaciones con perfil bajo. Según pudo saber Bolavip, el Millonario no se retiró del mercado de pases y busca cerrar un delantero más, que puede ser extremo o segunda punta.

Marcelo Gallardo quiere un refuerzo más. (Foto: Prensa River).

Marcelo Gallardo quiere un refuerzo más. (Foto: Prensa River).

La razón por la que Paulo Díaz no se marcha de River pese a haber perdido terreno

A día de hoy, el experimentado zaguero de 31 años de edad está por detrás de Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Germán Pezzella. Incluso, el juvenil Ulises Giménez podría empezar a tener lugar, marginando por completo al oriundo de la ciudad chilena de Santa Cruz. Un panorama sencillamente desolador desde lo futbolístico.

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

Paulo Díaz. (Foto: Getty).

Independiente Rivadavia tomó una decisión con el futuro de Sebastián Villa y River quedó al acecho

Independiente Rivadavia tomó una decisión con el futuro de Sebastián Villa y River quedó al acecho

Sin embargo, pese a que tiene las puertas abiertas de par en par para irse de River en este mismo mercado de pases, Paulo Díaz no expone demasiado interés en cambiar de aires. Y la razón es clara: cuenta con uno de los salarios más elevados de todo el plantel profesional del equipo Millonario y es difícil que algún equipo equipare esos números.

El central por el que apuesta Gallardo

Ante la nueva posición de Paulo Díaz en la consideración de Gallardo, en River pensaron en Jhohan Romaña para reforzar la defensa, pero San Lorenzo fue inflexible y la negociación no llegó a buen puerto. Con este panorama, el Muñeco considera que Ulises Giménez está preparado para ser alternativa cuando se lo necesite y seguramente tenga rodaje en este 2026.

Ulises Giménez. (Foto: Prensa River).

Ulises Giménez. (Foto: Prensa River).

¿Cuándo cierra el libro de pases en Argentina?

En principio, el libro de pases en Argentina iba a cerrar el martes 20 de enero, pero como todo cambia a última hora siempre en el fútbol argentino, desde la AFA consideraron extender el cierre al martes 27 de enero. Cabe destacar que, si un equipo vende a algún futbolista a un mercado que esté abierto en el mundo, podrá sumar refuerzos -la misma cantidad de jugadores que se vayan- hasta los primeros días de marzo.

DATOS CLAVE

  • River Plate busca incorporar un delantero extremo o segunda punta antes del cierre del mercado.
  • El defensor Paulo Díaz permanece en el club debido a su elevado salario, el más alto del plantel.
  • La AFA extendió el cierre del libro de pases en Argentina hasta el martes 27 de enero.
Lautaro Toschi

