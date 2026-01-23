En la presentación de Alpine, Flavio Briatore le puso presión extra a Franco Colapinto para el 2026: “Ya no hay excusas”

Este viernes, Alpine hizo oficial su A526, el auto con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly correrán en la Fórmula 1 en 2026. El auto en el que pasaron más de un año trabajando y por el cual sacrificaron toda la temporada pasada. Es por ello que para esta nueva temporada, el margen de error será mínimo y Flavio Briatore así lo hizo saber.

El asesor ejecutivo de Alpine tomó el micrófono en la presentación, se refirió al desarrollo del auto, al presupuesto casi ilimitado que tuvieron para diseñarlo y también a sus pilotos. El italiano hizo énfasis en Franco Colapinto y advirtió que debe estar a la altura de su compañero de equipo en 2026: “Nuestra expectativa es que tenga resultados mucho mejores“, aseguró.

Flavio Briatore le puso una presión adicional a Colapinto para el 2026.

“Este año ya no hay excusas, tenemos un auto totalmente nuevo y los mismos pilotos“, destacó Briatore, antes de referirse en particular a Colapinto. “Les prometo que Franco ha tenido un muy buen verano y está listo para competir con Pierre [Gasly]”, afirmó.

“Necesitamos a los dos pilotos, compitiendo. Lo necesitamos para poder crecer. Cada cambio que hacen los ingenieros lo hacen con la data que proveen y lo que piden los pilotos”, explicó Briatore. “Pierre y Franco son amigos, trabajaron mucho juntos. Bueno, de momento son amigos, después de dos o tres carreras veremos si esa amistad decrece o se hace más grande. Pero lo tenemos todo para ser exitosos, todo el paquete, dos grandes pilotos, un buen auto y los sponsors que nos acompañan”, completó.

Pierre Gasly y Franco Colapinto una dupla que esperanza a Alpine.

Briatore promete una “temporada fantástica”

Hablando sobre las expectativas para la F1 2026, con las nuevas regulaciones y un auto diseñado desde cero, Briatore expresó:“El objetivo es siempre el mismo, tenemos que ir rápido. No importa cuáles sean las regulaciones. Es la única forma, ser rápidos, entender las regulaciones”.

“Este año tuvimos mucho tiempo para preparar el auto en la fábrica. Todos son muy buenos en la Fórmula 1, todos están luchando por lo mismo. Pero estoy seguro de que este año seremos competitivos“, continuó el italiano. “Solo puedo prometer que esta temporada será fantástica. Antes de la primera carrera, todos son campeones del mundo; en Australia descubriremos dónde estamos. Creo que somos competitivos; la gente ha hecho un buen trabajo y Alpine está enfocada en el trabajo esta temporada”.

En síntesis

Alpine presentó el A526 para correr la temporada 2026 con Franco Colapinto y Gasly.

para correr la temporada 2026 con y Gasly. Flavio Briatore exigió mejores resultados y que Colapinto compita al nivel de su compañero.

exigió mejores resultados y que compita al nivel de su compañero. El rendimiento real del nuevo auto se conocerá en la primera carrera en Australia.

