Independiente Rivadavia tomó una decisión con el futuro de Sebastián Villa y River quedó al acecho

La dirigencia de la Lepra se comprometió con el atacante colombiano de cara al próximo mercado de pases y en Núñez ya están al tanto.

Por Lautaro Toschi

Sebastián Villa
Fue una de las grandes novelas del mercado de pases: Sebastián Villa pretendía jugar en River, en Núñez lo querían, pero el alto precio que le puso Independiente Rivadavia fue el impedimento para que eso suceda. La Lepra no tiene intenciones de perder a su figura, especialmente en este 2026, en el que jugará la Copa Libertadores.

Pero lo cierto es que Sebastián Villa tiene otras pretensiones deportivas. Luego de su escandalosa salida de Boca, las denuncias por abuso y un breve paso por el fútbol búlgaro, el colombiano regresó a Argentina para jugar en Independiente Rivadavia y se convirtió en la figura del conjunto mendocino.

La promesa de Independiente Rivadavia a Villa

Si bien el mercado de pases sigue abierto y todavía puede llegar una oferta importante por Sebastián Villa que conforme a la dirigencia de la Lepra, la realidad es que todo indica que estos seis primeros meses del año jugará en el conjunto mendocino.

Lo que sucedió en las últimas horas, según pudo saber Bolavip, es que Sebastián Villa llegó a un acuerdo con los dirigentes de Independiente Rivadavia y que para mitad de año aceptarán ofertas por 6 millones de dólares. Cabe destacar que los mendocinos tasaron al atacante colombiano en más de 10 millones en este mercado.

¿River al acecho?

Con Armani casi descartado, así formaría River vs. Barracas Central por el Torneo Apertura

Con Armani casi descartado, así formaría River vs. Barracas Central por el Torneo Apertura

River abrió conversaciones por Sebastián Villa. El delantero expresó públicamente su deseo de jugar en el elenco de Núñez, Gallardo evaluó la situación y le subió el pulgar, Stefano Di Carlo hizo lo mismo y por eso abrieron diálogo con Daniel Vila, pero la alta cotización hizo que no prosperen las negociaciones. Habrá que ver cómo evoluciona el primer semestre del Millonario, pero existen chances que por 6 millones de dólares puedan acordar su arribo para mediados de 2026.

DATOS CLAVE

  • Sebastián Villa permanecerá en Independiente Rivadavia al menos durante el primer semestre de 2026.
  • El club mendocino aceptará ofertas de 6 millones de dólares por el colombiano en junio.
  • River Plate desistió del fichaje actual debido a la tasación inicial superior a 10 millones.
