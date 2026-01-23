La postura de Fluminense con Kevin Serna mientras Boca acelera por él

Fueron semanas y semanas batallando con Atlético Nacional por Marino Hinestroza. Cuando el pase era prácticamente un hecho, apareció Vasco da Gama, ofertó 6 millones de dólares y mejores condiciones de pago y se lo llevó. Boca se quedó con la sangre en el ojo y salió en búsqueda de otro extremo.

El elegido fue Kevin Serna, que se desempeña en Fluminense. Si bien ya hubo contactos formales y desde el club de la Ribera ofrecieron 5 millones de dólares por la totalidad de su pase, los de Río de Janeiro la descartaron por considerarla insuficiente.

¿Cuál es la postura de Fluminense?

Bolavip pudo saber en exclusivo que en Fluminense no pretenden desprenderse del futbolista colombiano de 28 años, aunque si llega una oferta interesante se va a analizar. Para Luis Zubeldía es una pieza importante en el plantel y no desea que se marche al menos en este mercado de pases, pero si Boca se estira podría haber acuerdo.

De hecho, en Boca hay optimismo en ese sentido. Si bien la oferta inicial de cinco millones de dólares fue descartada, creen que pueden acercarse a las pretensiones del conjunto de Río de Janeiro y llegar a un acuerdo en las próximas horas. El monto de la operación podría rondar los 6 o 7 millones de dólares.

Kevin Serna tiene 28 años y se desempeña como extremo, principalmente por la derecha. (Foto: Prensa Fluminense).

Serna brilló en el Campeonato Carioca

El pasado jueves, Fluminense enfrentó a Nova Iguaçu por la tercera fecha del Campeonato Carioca y le ganó por 3 a 2. Kevin Serna fue el autor de dos tantos en la victoria del conjunto que dirige técnicamente Luis Zubeldía, que no dirigió en estos días por cuestiones de salud.

Así y todo, quien se refirió a Kevin Serna el pasado miércoles fue Maximiliano Cuberas -ayudante de Zubeldía- que dijo en conferencia de prensa sobre el colombiano: “Con respecto a él, nosotros estamos muy contentos. Creo que en la mayoría de los partidos jugó porque ha sostenido un buen nivel“.

“Nosotros hoy lo consideramos un jugador muy importante para este equipo. Más los jóvenes que se han insertado y las incorporaciones queremos estar al máximo nivel y pelear los torneos que nos toca competir y por eso lo consideramos muy importante para nosotros”, completó Cuberas.

