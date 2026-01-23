Con una duda en el medio y otra arriba, Gallardo define el once de River para visitar a Barracas

Cada vez falta menos para que River tenga su estreno oficial en este 2026. Luego de una pretemporada que se realizó entre Ezeiza, San Martín de los Andes y Uruguay, con dos partidos amistosos -ante Millonarios y Peñarol- los de Marcelo Gallardo pondrán primera en el Apertura el próximo sábado ante Barracas Central en condición de visitante.

El Millonario visitará al Guapo el próximo sábado desde las 17 horas. Marcelo Gallardo mantiene dos dudas para armar el once, una en la mitad de la cancha y otra en el ataque. Por un lado, está evaluando que Tomás Galván se meta en el once para jugar como volante por izquierda -sino será Kevin Castaño el que lo haga- y en la ofensiva duda entre mandar desde el inicio a Maximiliano Salas o a Facundo Colidio.

¿Cómo formaría River contra Barracas Central?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el Millonario visitaría a Barracas Central con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Aníbal Moreno debutará oficialmente con la camiseta de River. (Foto: Prensa River).

Las 5 bajas que tendrá Gallardo para visitar a Barracas Central

Para el estreno ante Barracas Central, Marcelo Gallardo no podrá contar con cinco jugadores, que no serán de la partida por lesión. La baja más sensible será la de Franco Armani, que en la pretemporada sufrió un desgarro y todavía tiene para una semana más de recuperación. Por otro lado, Ezequiel Centurión tampoco estará disponible ya que volvió de su préstamo en Independiente Rivadavia con una lesión en su muñeca.

Por otro lado, Marcos Acuña tampoco estará a disposición del entrenador y eso se debe a que por una molestia en su pie izquierdo no hizo la pretemporada a la par por lo que ahora realiza un reacondicionamiento físico. Fabricio Bustos sufrió una fatiga muscular y no será arriesgado, mientras que Maxi Meza fue operado por una avulsión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

