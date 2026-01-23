Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

Con una duda en el medio y otra arriba, Gallardo define el once de River para visitar a Barracas

El Millonario visitará al Guapo por la primera fecha de la Zona B del Torneo Apertura el próximo sábado a partir de las 17 horas.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Marcelo Gallardo
© GettyMarcelo Gallardo

Cada vez falta menos para que River tenga su estreno oficial en este 2026. Luego de una pretemporada que se realizó entre Ezeiza, San Martín de los Andes y Uruguay, con dos partidos amistosos -ante Millonarios y Peñarol- los de Marcelo Gallardo pondrán primera en el Apertura el próximo sábado ante Barracas Central en condición de visitante.

El Millonario visitará al Guapo el próximo sábado desde las 17 horas. Marcelo Gallardo mantiene dos dudas para armar el once, una en la mitad de la cancha y otra en el ataque. Por un lado, está evaluando que Tomás Galván se meta en el once para jugar como volante por izquierda -sino será Kevin Castaño el que lo haga- y en la ofensiva duda entre mandar desde el inicio a Maximiliano Salas o a Facundo Colidio.

¿Cómo formaría River contra Barracas Central?

Si bien resta la confirmación oficial de Marcelo Gallardo, el Millonario visitaría a Barracas Central con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

Aníbal Moreno debutará oficialmente con la camiseta de River. (Foto: Prensa River).

Aníbal Moreno debutará oficialmente con la camiseta de River. (Foto: Prensa River).

Las 5 bajas que tendrá Gallardo para visitar a Barracas Central

Para el estreno ante Barracas Central, Marcelo Gallardo no podrá contar con cinco jugadores, que no serán de la partida por lesión. La baja más sensible será la de Franco Armani, que en la pretemporada sufrió un desgarro y todavía tiene para una semana más de recuperación. Por otro lado, Ezequiel Centurión tampoco estará disponible ya que volvió de su préstamo en Independiente Rivadavia con una lesión en su muñeca.

River confirmó sus dorsales: los elegidos por Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno

ver también

River confirmó sus dorsales: los elegidos por Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno

Por otro lado, Marcos Acuña tampoco estará a disposición del entrenador y eso se debe a que por una molestia en su pie izquierdo no hizo la pretemporada a la par por lo que ahora realiza un reacondicionamiento físico. Fabricio Bustos sufrió una fatiga muscular y no será arriesgado, mientras que Maxi Meza fue operado por una avulsión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • River Plate enfrentará a Barracas Central el próximo sábado a las 17 horas por el Apertura.
  • Marcelo Gallardo mantiene dudas en la formación entre Tomás Galván o Kevin Castaño en el mediocampo.
  • El delantero Maximiliano Salas compite con Facundo Colidio por un lugar en el once inicial.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: Gallardo quiere dos refuerzos más y Paulo Díaz espera ofertas
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: Gallardo quiere dos refuerzos más y Paulo Díaz espera ofertas

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: los marginados por Gallardo sin destino y el nuevo equipo de Pity Martínez
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: los marginados por Gallardo sin destino y el nuevo equipo de Pity Martínez

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán
River Plate

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Bruno Valdez rompió el silencio tras su salida definitiva de Boca: “Fui a terminar mi contrato”
Boca Juniors

Bruno Valdez rompió el silencio tras su salida definitiva de Boca: “Fui a terminar mi contrato”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo