Nicolás Varrone fue penalizado cuando peleaba por los puntos en la carrera sprint de la Fórmula 2

El argentino había hecho una primera mitad de carrera notable, pero sufrió una de las peores sanciones y se quedó sin chances de nada.

Este sábado se corrió la Carrera Sprint de la Fórmula 2, donde Nico Varrone largaba desde la décima colocación. Y si bien el argentino tuvo una gran primera vuelta, fue sancionado por la dirección de carrera y terminó en el fondo de la clasificación.

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El de Maschwitz tuvo una primera vuelta fantástica, metiéndose en el séptimo puesto pasando por afuera a Fittipaldi, y luego dando cuenta tanto de Van Hoepen como del líder del campeonato, Tsolov, en dos notables maniobras. El argentino siguió peleando con el búlgaro hasta la vuelta 10, donde fue notificado de una penalización de stop and go.

Eso obligó a Varrone a pasar por boxes, frenar el auto y volver a salir. Con ello, quedó en el último puesto en pista, sólo por delante de Inthraphuvasak (no corrió) y de Bennett, que quedó fuera de carrera en un accidente con Tsolov y Stenshorne, que provocó la salida del auto de seguridad.

Hubo múltiples incidentes que dejaron varios pilotos fuera de carrera y, sobre el final, Nico Varrone fue víctima de un toque de Cian Shields, de lleno y por detrás, lo cual provocó el abandono del norteamericano, y el argentino cruzó la meta en el puesto 16.

SHIELDS LE PEGÓ DE ATRÁS A VARRONE Y EL ARGENTINO MOSTRÓ SU ENOJO EN LA RADIO.



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La victoria fue para el mexicano Noel León, que aprovechó el primer auto de seguridad para recuperar la distancia que le había sacado Gabriele Mini y lo terminó pasando para llevarse ese triunfo.

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Posiciones finales de la sprint de la Fórmula 2 en Canadá

Noel León (México) Gabriele Mini (Italia) Martinius Stenshorne (Noruega) Laurens Van Hoepen (Países Bajos) Emerson Fittipaldi (Brasil) Dino Beganovic (Bosnia Herzegovina) Rafael Câmara (Brasil) Roman Bilinski (Polonia) Colton Herta (Estados Unidos) Oliver Goethe (Alemania) Ritomo Miyata (Japón) Kush Maini (India) Alex Dunne (Irlanda)* Nikola Tsolov (Bulgaria)* Mari Boya (España) Nicolas Varrone (Argentina)

DNF – Sebastian Montoya (Colombia)

DNF – Cian Shields (Reino Unido)

DNF – Rafael Villagómez (México)

DNF – Joshua Durksen (Paraguay)

DNF – Joshua Bennett (Reino Unido)

DNS – Tasanapol Inthraphuvasak (Tailandia)

*Sanción de 10 segundos.

Este domingo, la carrera Feature del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 2, es decir, la principal, está pactada a iniciar 13:05 hs, en horario argentino, como telonera de la Fórmula 1.