La temporada 2025 ya llegó a su final con el título de Lando Norris y McLaren, pero ahora los focos ya están puestos en lo que será el 2026. Con el panorama en los drásticos cambios que habrá en la Fórmula 1 el próximo año, Alpine tomó una llamativa e inesperada decisión que tiene como protagonistas a Franco Colapinto y Pierre Gasly, que sorprendió a todos en el ambiente automovilístico.

Bien se sabe que los monoplazas serán notablemente distintos a los actuales y sufrirán modificaciones más que importantes, a lo que deberán acostumbrarse los pilotos. En ese contexto de pura incertidumbre sobre cómo responderán los autos a los cambios, la escudería francesa es una de las dos involucradas en una resolución que apunta a tomar los mayores recaudos posibles.

Lo cierto es que Alpine comenzará antes de tiempo la pretemporada de cara a la temporada 2026. Con la clara intención de probar el nuevo motor Mercedes -que reemplaza al Renault actual- entre otras tantas modificaciones, el equipo galo resolvió adelantar las primeras prácticas de Colapinto y Gasly para que prueben sus autos y así tener tiempo para ajustar los desperfectos.

Franco Colapinto, Pierre Gasly, Flavio Briatore y Paul Aron, miembros principales de Alpine. (Getty Images)

Aunque la pretemporada de la Fórmula 1 está planificada entre el 26 y el 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Alpine y Audi lo harán entre el 9 y 11 de enero, es decir con poco más de dos semanas de antelación. Allí, el argentino podrá utilizar por primera vez el A526 que lo acompañará durante toda la temporada y el piloto francés hará lo propio con su nueva monoplaza.

Al igual que ocurrirá en la pretemporada formal donde estarán todas las escuderías, serán test a puerta cerrada por petición de los equipos. El motivo de fondo es que temen que más de un motor estalle y que la prensa capte y viralice imágenes poco amigables y que podrían afectar otras cuestiones. Por ese dilema, solo estarán presentes los trabajadores que habiliten previamente.

En definitiva, Alpine y Audi se presentarán más de 15 días antes en el Circuito de Barcelona-Catalunya con el fin de examinar y verificar cómo afectan las fuertes modificaciones que sufren los nuevos autos para el 2026. Es por eso que Colapinto y Gasly tendrán acción mucho antes de lo esperado, al igual que los corredores de la actual Kick Sauber que ahora cambia de nombre.

Franco Colapinto en su monoplaza de Alpine durante el GP de Abu Dhabi. (Getty Images)

Un dato importante a destacar es que varias semanas después de la pretemporada formal, los equipos viajarán a Baréin. En dicho país, rodarán entre el 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero con el mismo propósito que en España. Luego, el inicio oficial de la Fórmula 1 2026 será el fin de semana del 6, 7 y 8 de marzo con el desarrollo del Gran Premio de Australia en Melbourne.

