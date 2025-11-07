“No vimos nada mucho mejor en Paul Aron que lo que Franco Colapinto o Pierre Gasly aportan al equipo”

Tras la euforia por la confirmación oficial de Franco Colapinto en la parrilla de Fórmula 1 para la temporada 2026, la conversación se centró en la trasfondo de la decisión. El director deportivo de Alpine, Steve Nielsen, la justificó por el talento del argentino, pero ahora fue Flavio Briatore, asesor del equipo, quien brindó la perspectiva más íntima sobre cómo el número ’43’ ganó la pulseada por el segundo asiento ante el estonio Paul Aron, quien era su principal rival.

Como piloto de reserva, el estonio supo ir ganando terreno paulatinamente dentro del box, incluso desplazando a Jack Doohan y consiguiendo pelear por la butaca de titular hasta último momento. Sin embargo, Briatore fue tajante al explicar por qué la balanza se decantó por el argentino y halló dos razones: la diferencia de experiencia entre ambos y la evolución de Colapinto, acompañado de un potente factor humano.

“No teníamos muchas opciones para cambiar de piloto, para tener un piloto diferente. Si se observa el panorama de los pilotos, tenemos a Aron. Es muy bueno, pero todavía es muy joven; le queda uno o dos años de experiencia en pruebas como piloto de reserva“, sentenció el italiano con la Fórmula 1.

Con ese panorama, Alpine concluyó que la mejor opción ya estaba en casa. Por eso, al evaluar las opciones, el italiano resumió la decisión de la cúpula al asegurar: “No vimos nada mucho mejor que lo que Franco o Pierre (Gasly) aportan al equipo“. El argentino y el francés demostraron ser la combinación más sólida en la escudería.

Flavio Briatore, asesor de Alpine (Getty Images).

Los elogios de Briatore a Colapinto

Bajo ese sendero, Briatore no se olvidó de rendirse a los pies del argentino para argumentar que la decisión de Alpine también se vio influenciada en base a la madurez y compromiso que notó de parte de Colapinto. “He pasado mucho tiempo con Franco y he visto un cambio en él“, afirmó el directivo, que equiparó: “Al principio estaba un poco perdido y necesitó tres o cuatro carreras para mejorar mucho“. El cambio que vio fue total.

“Si comparas a Franco con el de sus inicios, cuando empezó a correr con nosotros, y lo ves ahora, es una persona diferente. Me habla como una persona diferente, con más responsabilidad“, enfatizó Briatore.

El compromiso del argentino con la ingeniería y su dedicación fueron los puntos clave que inclinaron la balanza sobre el talento puro. “Ahora Franco está mucho más seguro de sí mismo, mucho más comprometido con la ingeniería y ha hecho todo lo posible por rendir al máximo. Dedica mucho tiempo a comprender mejor el coche“, enfatizó Briatore.

Por último, el mensaje cerró con una promesa optimista para la continuidad de la dupla con Pierre Gasly. “Nuestra colaboración es excelente para el año que viene y les prometo que nuestro coche será mucho mejor que el actual”, concluyó.

Datos clave