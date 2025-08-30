Franco Colapinto culpó a dos pilotos por quedar afuera en Q1 en el GP de Países Bajos: “Ellos saben lo que hacen”

Tras las tres instancias de prácticas libres entre viernes y sábado por la madrugada, desde las 10:00 (horario de Argentina) se disputó la clasificación del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 y los 20 pilotos ya conocen su posición en la parrilla de largada de la carrera que comenzará este domingo a las 10.
Franco Colapinto comenzará desde la posición 16 debido a que quedó afuera en la Q1. El argentino tuvo, en su última vuelta de la clasificación, su mejor tiempo y superó a Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg para los puestos de largada, pero no pudo meterse a la Q2 por unas escasas décimas respecto al tiempo del 15°, Gabriel Bortoleto (1:10.037 del brasileño y 1:10.104 de Franco).
En el paddock, luego de la culminación de la primera instancia de qualy, Colapinto habló y se mostró molesto con dos pilotos que se encontraban en pista, a los que les adjudicó la responsabilidad por no llegar a Q2. “Hicimos unos cambios malos en la FP3, para la qualy revertimos y el auto andaba mejor. Me taparon dos autos en el sector 3, el de (Carlos) Sainz y (Oliver) Bearman, y perdí mucho tiempo“, comenzó analizando el piloto de Alpine.
En sintonía con su malestar, el pilarense soltó: “Ellos saben lo que hacen cuando tenés un auto adelante a dos segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Una pena, había hecho una buena vuelta, con buenos tiempos en los dos sectores iniciales y en el último perdí mucha carga por esto. Teníamos que haber pasado, pero ahora focos en mañana“.
Cabe destacar que Carlos Sainz ya tenía la bandera baja en ese entonces, y se había asegurado su pase a Q2 como 14° (terminó 9° tras la Q3), y Bearman también ya tenía picado su boleto para largar en el 19° lugar, fuera en la primera instancia de qualy.
Por lo pronto, Franco Colapinto comenzará el GP de Países Bajos desde la 16° posición y buscará llegar como sea al 10° para sumar, de mínima, su primer punto en el campeonato y como piloto de Alpine.
Parrilla de salida del GP de Países Bajos 2025 de la F1
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (RB)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Liam Lawson (RB)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)
El calendario de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1
- Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -EN CURSO-
- Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
- Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
- Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre