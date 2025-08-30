Es tendencia:
Franco Colapinto culpó a dos pilotos por quedar afuera en Q1 en el GP de Países Bajos: “Ellos saben lo que hacen”

El piloto de Alpine largará desde el 16° puesto y quedó a escasas décimas de meterse en Q2 por éste motivo.

Por Lautaro Tiburzio

Franco Colapinto en el paddock de la F1
© Getty ImagesFranco Colapinto en el paddock de la F1

Tras las tres instancias de prácticas libres entre viernes y sábado por la madrugada, desde las 10:00 (horario de Argentina) se disputó la clasificación del Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 y los 20 pilotos ya conocen su posición en la parrilla de largada de la carrera que comenzará este domingo a las 10.

Franco Colapinto comenzará desde la posición 16 debido a que quedó afuera en la Q1. El argentino tuvo, en su última vuelta de la clasificación, su mejor tiempo y superó a Lance Stroll, Oliver Bearman, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg para los puestos de largada, pero no pudo meterse a la Q2 por unas escasas décimas respecto al tiempo del 15°, Gabriel Bortoleto (1:10.037 del brasileño y 1:10.104 de Franco).

En el paddock, luego de la culminación de la primera instancia de qualy, Colapinto habló y se mostró molesto con dos pilotos que se encontraban en pista, a los que les adjudicó la responsabilidad por no llegar a Q2. “Hicimos unos cambios malos en la FP3, para la qualy revertimos y el auto andaba mejor. Me taparon dos autos en el sector 3, el de (Carlos) Sainz y (Oliver) Bearman, y perdí mucho tiempo“, comenzó analizando el piloto de Alpine.

En sintonía con su malestar, el pilarense soltó: “Ellos saben lo que hacen cuando tenés un auto adelante a dos segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Una pena, había hecho una buena vuelta, con buenos tiempos en los dos sectores iniciales y en el último perdí mucha carga por esto. Teníamos que haber pasado, pero ahora focos en mañana“.

Cabe destacar que Carlos Sainz ya tenía la bandera baja en ese entonces, y se había asegurado su pase a Q2 como 14° (terminó 9° tras la Q3), y Bearman también ya tenía picado su boleto para largar en el 19° lugar, fuera en la primera instancia de qualy.

Por lo pronto, Franco Colapinto comenzará el GP de Países Bajos desde la 16° posición y buscará llegar como sea al 10° para sumar, de mínima, su primer punto en el campeonato y como piloto de Alpine.

Parrilla de salida del GP de Países Bajos 2025 de la F1

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Isack Hadjar (RB)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Liam Lawson (RB)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  13. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Nico Hülkenberg (Sauber)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Oliver Bearman (Haas)
  20. Lance Stroll (Aston Martin)
El calendario de la segunda mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de los Países Bajos – Zandvoort – 31 de agosto -EN CURSO-
  • Gran Premio de Italia – Monza – 7 de septiembre
  • Gran Premio de Azerbaiyán – Bakú – 21 de septiembre
  • Gran Premio de Singapur – Marina Bay – 5 de octubre
  • Gran Premio de Estados Unidos – Austin – 19 de octubre
  • Gran Premio de la Ciudad de México – Ciudad de México – 26 de octubre
  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

