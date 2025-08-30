Este sábado se lleva a cabo la clasificación del Gran Premio de Países Bajos, en el clásico circuito de Zandvoort. A partir de las 10, Franco Colapinto irá en busca de una buena posición en la grilla de partida para la carrera del domingo, que será la primera en la segunda mitad de la temporada de la Fórmula 1.

Minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Países Bajos de la F1

10:38 – Último intento para todos en la Q2.

10:33 – Tremenda vuelta de Lando Norris, marcando el mejor tiempo del fin de semana y de la historia del circuito. 1:08.874 para el británico.

10:27 – En marcha la Q2.

10:20 – Los eliminados en Q1 son Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman y Stroll.

10:16 – Franco Colapinto mejoró su tiempo, pero no le alcanzó para la Q2. Largará 16°.

10:14 – Últimos 4 minutos de la Q1. Colapinto se prepara para intentar dar su mejor vuelta.

10:10 – Buena vuelta de Gasly, que se ubica 6°. Franco sigue en zona de eliminación.

10:07 – Verstappen, el más rápido (1:09.754) a falta de la salida de los McLaren. Colapinto se fue a boxes.

10:05 – Stroll ya está en boxes y se terminó la qualy para él. Bandera verde en Zandvoort.

10:04 – Bandera amarilla provocada por Lance Stroll, que se golpeó contra los carteles y dañó su monoplaza. Pudo sacar el auto de la pista.

10:03 – Primera vuelta de Franco Colapinto en 1:11.132, a dos décimas de Gasly. Quedan 14 minutos.

10:01 – Franco Colapinto, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda son los primeros en salir a la pista.

10:00 – Da inicio la Q1 del Gran Premio de los Países Bajos

9:59 – Apenas 10% de probabilidades de lluvia en el circuito de Zandvoort. En este momento, hay sol en la pista.

9:58 – 26 de las 34 carreras en el circuito de Zandvoort fueron ganadas por el poleman. La clasificación será fundamental para el GP del domingo.

9:55 – La Q1 durará 18 minutos, donde los 20 autos saldrán a pista y los cinco pilotos con tiempos más lentos quedarán eliminados. Luego será turno de la Q2 a 15 minutos, donde volverán a eliminar a los cinco más lentos. La Q3, con 12 minutos, definirá el orden de largada de los 10 primeros.

9:52 – Esta mañana, Franco Colapinto finalizó 20° en la tercera práctica libre. En la jornada del viernes, el argentino había finalizado 18° y 9° en la FP1 y la FP2, respectivamente.

9:50 – En minutos comenzará la clasificación para el Gran Premio de los Países Bajos.