Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Clasificación del GP de Países Bajos de la Fórmula 1: Colapinto, eliminado en Q1

Seguí la performance del argentino en la qualy para el Gran Premio de los Países Bajos.

Por Joaquín Alis

Franco Colapinto largará 16° en el GP de los Países Bajos
© Getty ImagesFranco Colapinto largará 16° en el GP de los Países Bajos

Este sábado se lleva a cabo la clasificación del Gran Premio de Países Bajos, en el clásico circuito de Zandvoort. A partir de las 10, Franco Colapinto irá en busca de una buena posición en la grilla de partida para la carrera del domingo, que será la primera en la segunda mitad de la temporada de la Fórmula 1.

Seguí toda la actividad de la Fórmula 1 por Disney+

Minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Países Bajos de la F1

10:38 – Último intento para todos en la Q2.

10:33 – Tremenda vuelta de Lando Norris, marcando el mejor tiempo del fin de semana y de la historia del circuito. 1:08.874 para el británico.

10:27 – En marcha la Q2.

10:20 – Los eliminados en Q1 son Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Bearman y Stroll.

10:16 – Franco Colapinto mejoró su tiempo, pero no le alcanzó para la Q2. Largará 16°.

10:14 – Últimos 4 minutos de la Q1. Colapinto se prepara para intentar dar su mejor vuelta.

10:10 – Buena vuelta de Gasly, que se ubica 6°. Franco sigue en zona de eliminación.

10:07 – Verstappen, el más rápido (1:09.754) a falta de la salida de los McLaren. Colapinto se fue a boxes.

10:05 – Stroll ya está en boxes y se terminó la qualy para él. Bandera verde en Zandvoort.

10:04 – Bandera amarilla provocada por Lance Stroll, que se golpeó contra los carteles y dañó su monoplaza. Pudo sacar el auto de la pista.

10:03 – Primera vuelta de Franco Colapinto en 1:11.132, a dos décimas de Gasly. Quedan 14 minutos.

10:01 – Franco Colapinto, Pierre Gasly y Yuki Tsunoda son los primeros en salir a la pista.

10:00 – Da inicio la Q1 del Gran Premio de los Países Bajos

9:59 – Apenas 10% de probabilidades de lluvia en el circuito de Zandvoort. En este momento, hay sol en la pista.

9:58 – 26 de las 34 carreras en el circuito de Zandvoort fueron ganadas por el poleman. La clasificación será fundamental para el GP del domingo.

Publicidad

9:55 – La Q1 durará 18 minutos, donde los 20 autos saldrán a pista y los cinco pilotos con tiempos más lentos quedarán eliminados. Luego será turno de la Q2 a 15 minutos, donde volverán a eliminar a los cinco más lentos. La Q3, con 12 minutos, definirá el orden de largada de los 10 primeros.

9:52 – Esta mañana, Franco Colapinto finalizó 20° en la tercera práctica libre. En la jornada del viernes, el argentino había finalizado 18° y 9° en la FP1 y la FP2, respectivamente.

9:50 – En minutos comenzará la clasificación para el Gran Premio de los Países Bajos.

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Gallardo vuelve a meter mano: la probable formación de River para enfrentar a San Martín de San Juan
River Plate

Gallardo vuelve a meter mano: la probable formación de River para enfrentar a San Martín de San Juan

El aviso de Hansi Flick a Chelsea y Manchester United, que se disputan al mismo jugador del Barcelona
Fútbol europeo

El aviso de Hansi Flick a Chelsea y Manchester United, que se disputan al mismo jugador del Barcelona

Novak Djokovic, récord compartido en el US Open y pistas sobre su retiro: “Fui bastante sincero”
Tenis

Novak Djokovic, récord compartido en el US Open y pistas sobre su retiro: “Fui bastante sincero”

El Real Madrid de Mastantuono y el Atlético de Julián Álvarez ya conocen su calendario en la Champions League
Champions League

El Real Madrid de Mastantuono y el Atlético de Julián Álvarez ya conocen su calendario en la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo