Franco Colapinto dio pistas del año en el que la F1 puede regresar a Argentina

El piloto de Alpine considera que el anuncio del Gran Premio de Ruanda no entorpece la negociación para que la Máxima vuelva al Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El regreso de la Fórmula 1 a Argentina parece estar cada vez más cerca. Las remodelaciones del Autódromo Oscar y Juan Gálvez siguen por buen camino y Franco Colapinto mantiene su ilusión de poder correr en el país luego del éxito que fue el Road Show en Buenos Aires.

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En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de Alpine fue consultado por el posible regreso de la F1 a Argentina ahora que se confirmó el anuncio del Gran Premio de Ruanda a partir de 2030. En su respuesta, Franco dejó una importante pista.

“Creo que Argentina tiene las mismas probabilidades que antes. Eso realmente no ha cambiado“, contestó Franco. Además, dio a entender que el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires está pensado para antes de 2030. De esta manera se puede interpretar que el Gran Premio de Argentina podría volver al calendario en la temporada 2028 o 2029.

🇦🇷Colapinto mantiene la ilusión por el regreso de la f1 a Argentina.



“Creo que Argentina tiene las mismas probabilidades que antes. Eso realmente no ha cambiado”, aseguró Franco Colapinto al ser consultado sobre si la incorporación de Ruanda al calendario podría perjudicar las… pic.twitter.com/W8VeTB561d — Alpine Club (@alpineclub_esp) October 23, 2026

Cabe recordar que el calendario 2027 de la Fórmula 1 ya fue anunciado y Argentina no está presente en él. Por esta razón, los dos años que quedan por descarte antes de 2030 son los mencionados anteriormente.

La última vez que la F1 se corrió en Argentina

La última vez que la Fórmula 1 se corrió en Argentina fue el 12 de abril de 1998 en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires. Este Gran Premio tuvo como ganador a Michael Schumacher (Ferrari) y contó con la participación del piloto local Esteban Tuero compitiendo para la escudería Minardi.

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En síntesis