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Franco Colapinto dio pistas del año en el que la F1 puede regresar a Argentina

El piloto de Alpine considera que el anuncio del Gran Premio de Ruanda no entorpece la negociación para que la Máxima vuelva al Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Franco Colapinto sueña con correr en Argentina con Alpine
© Getty ImagesFranco Colapinto sueña con correr en Argentina con Alpine

El regreso de la Fórmula 1 a Argentina parece estar cada vez más cerca. Las remodelaciones del Autódromo Oscar y Juan Gálvez siguen por buen camino y Franco Colapinto mantiene su ilusión de poder correr en el país luego del éxito que fue el Road Show en Buenos Aires.

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En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, el piloto de Alpine fue consultado por el posible regreso de la F1 a Argentina ahora que se confirmó el anuncio del Gran Premio de Ruanda a partir de 2030. En su respuesta, Franco dejó una importante pista.

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Creo que Argentina tiene las mismas probabilidades que antes. Eso realmente no ha cambiado“, contestó Franco. Además, dio a entender que el regreso de la Fórmula 1 a Buenos Aires está pensado para antes de 2030. De esta manera se puede interpretar que el Gran Premio de Argentina podría volver al calendario en la temporada 2028 o 2029.

Cabe recordar que el calendario 2027 de la Fórmula 1 ya fue anunciado y Argentina no está presente en él. Por esta razón, los dos años que quedan por descarte antes de 2030 son los mencionados anteriormente.

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La última vez que la F1 se corrió en Argentina

La última vez que la Fórmula 1 se corrió en Argentina fue el 12 de abril de 1998 en el Autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires. Este Gran Premio tuvo como ganador a Michael Schumacher (Ferrari) y contó con la participación del piloto local Esteban Tuero compitiendo para la escudería Minardi.

En síntesis

  • Franco Colapinto insinuó que la Fórmula 1 regresaría a Argentina antes del año 2030.
  • Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúa con las remodelaciones para recibir a la competencia.
  • 12 de abril de 1998 fue el último Gran Premio de F1 en Argentina.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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