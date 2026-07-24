Antonio Lobato, periodista español de F1, aprovechó el accidente de Colapinto para recordar la final del Mundial: “Vaya época que lleva”

Este viernes comenzó el Gran Premio de Hungría, donde Franco Colapinto recién pudo subirse al A526 en la segunda prueba libre, luego de ceder el auto a Paul Aron para cumplir con el programa de pilotos novatos de la Fórmula 1 en la primera tanda.

Sin embargo, apenas pudo manejar el Alpine por media hora, antes de accidentarse en la última curva del circuito, cuando se le bloqueó el eje trasero del auto en plena frenada. Eso provocó bandera roja y el fin de la tanda libre para el argentino.

Ahora bien, el accidente de Colapinto fue algo que aprovechó Antonio Lobato, el relator oficial de la Fórmula 1 en DAZN para la televisión española, para burlarse de Argentina, recordando la final del Mundial del pasado fin de semana en el proceso.

“Ahí está Colapinto, vaya época que lleva. La derrota en el Mundial, de su selección, y empezar este viernes con este topetazo contra las protecciones. Da igual lo que digas, Flavio lo ha visto eso… cuantas veces lo ha visto Flavio eso… ¿Qué le vas a contar?”, expresó, a la vez que recibía comentarios de aprobación de sus compañeros de transmisión.

"Lobato":

Por sus comentarios tras el choque de Franco Colapinto en las prácticas para el #HungarianGP pic.twitter.com/4zdiPSaROk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) July 24, 2026

Síntesis

Franco Colapinto chocó su Alpine en la segunda práctica del GP de Hungría .

chocó su en la segunda práctica del . Bandera roja fue el resultado del accidente tras 30 minutos de entrenamiento del argentino.

fue el resultado del accidente tras de entrenamiento del argentino. Antonio Lobato se burló del choque recordando la derrota de Argentina en el Mundial.