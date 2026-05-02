Franco Colapinto, post Sprint del GP de Miami: “Me condicionó el toque inicial con Verstappen”

Y un día, volvió la Fórmula 1. El Gran Premio de Miami reestrenó la temporada 2026 luego de cinco semanas de parate por la suspensión de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita. El calendario quiso que la acción regrese en un fin de semana con carrera Sprint, por lo que los primeros puntos en Miami se repartieron este sábado en horas del mediodía (12:00 locales, 13:00 de Argentina).

El gran ganador de la Sprint fue Lando Norris, quien tuvo su primer puesto en esta temporada, en la que está defendiendo el título de campeón. Para Franco Colapinto, la carrera fue correcta, pero no pudo sumar puntos en esta primera parte del fin de semana.

Franco había largado en la octava posición y estaba en condiciones de luchar por los primeros puestos, ya que incluso había superado a Lewis Hamilton (largó 7°) y a Max Verstappen (6°) y se había acomodado en el sexto lugar en la recta inicial. Sin embargo, los tres monoplazas mencionados llegaron a la curva en igualdad de condiciones y Colapinto debió ceder los puestos ganados para evitar un choque.

Max y Hamilton, a la par. Detrás de ellos, los dos Alpine (Getty)

De hecho, hubo un roce entre el alerón delantero de Max y la rueda delantera izquierda del Alpine del argentino. Entre el leve impacto y las consecuencias de la maniobra, Franco terminó perdiendo un puesto ante Pierre Gasly y marchó noveno durante media carrera, a dos segundos de su compañero. Más cerca del final de la Sprint, Isack Hadjar lo superó y Colapinto finalizó 10°.

Luego de la carrera, el nacido en Pilar habló de la acción inicial con Verstappen y Hamilton, mostrándose con bronca por lo sucedido: “Me condicionó (el toque con Max), porque me eso me hizo perder dos puestos y con el aire sucio en una pista tan caliente, yendo dos sgundos atrás de pierre se calientan mucho más las gomas”.

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Además, señaló que, sin ese roce con el Red Bull, estaba en condiciones de quedar octavo o mejor: “Una pena, creo que sin el toque en la largada podría haber sumado puntos, pero bueno. Yendo desde atrás es un poco más complicado”.

Por último, Colapinto reflexionó sobre las complicaciones que tuvo con el auto, y como la mejora que no le colocaron a su monoplaza hizo la diferencia respecto a Gasly: “Patiné mucho la parte de atrás, con poco grip y con el alerón ese viejo. Me afecta mucho no tener los puntos de carga porque voy patinando. Es una pista que degrada mucho la parte trasera de los autos, el tener menor downforce atrás me complicó. En qualy lo hicimos bien con eso, pero en la carrera se nota más por el sobrecalentamiento“.

🗣️ ¡Franco Colapinto post Sprint!



“Sin ese toque podría haber sumado.”



“Ayer fue una buena Qualy con esos puntos de carga menos que tengo, pero en carrera se nota un poquito más por sobrecalentamiento.”



©️ESPN #MiamiGP🇺🇸 pic.twitter.com/KK0xNsJDKm — 43 ★ (@ColapintoFiles) May 2, 2026

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Desde las 17:00, se le viene la oportunidad de volver a clasificar arriba, pero para la carrera principal. La qualy del GP de Miami, como todo el fin de semana, se podrá ver mediante Disney +.

Resultados de la carrera sprint del GP de Miami

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNS – Nico Hulkenberg (Audi)

DNS – Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Las 6 modificaciones de Alpine

Esquina delantera : Se ha rediseñado el conducto de salida del tambor del freno delantero. El objetivo es mejorar la calidad del flujo de aire que pasa por la rueda delantera y se dirige hacia la parte media y trasera del coche.

: Se ha rediseñado el conducto de salida del tambor del freno delantero. El objetivo es mejorar la calidad del flujo de aire que pasa por la rueda delantera y se dirige hacia la parte media y trasera del coche. Cámara del morro : Se han modificado los soportes donde se alojan las cámaras del morro. Al cambiar su perfil, se busca gestionar mejor el aire en esa zona específica para que llegue con mayor limpieza a los componentes aerodinámicos situados más atrás.

: Se han modificado los soportes donde se alojan las cámaras del morro. Al cambiar su perfil, se busca gestionar mejor el aire en esa zona específica para que llegue con mayor limpieza a los componentes aerodinámicos situados más atrás. Suspensión trasera : Se ha ajustado el perfil aerodinámico de los brazos de la suspensión. Esto sirve para controlar con mayor precisión cómo se mueve el aire alrededor de la parte trasera del coche, mejorando la eficiencia general del flujo.

: Se ha ajustado el perfil aerodinámico de los brazos de la suspensión. Esto sirve para controlar con mayor precisión cómo se mueve el aire alrededor de la parte trasera del coche, mejorando la eficiencia general del flujo. Estructura de impacto trasero : Se ha añadido un elemento adicional a la estructura de choque posterior. Esta nueva pieza está diseñada para generar más carga aerodinámica (downforce) de manera eficiente en una zona muy localizada.

: Se ha añadido un elemento adicional a la estructura de choque posterior. Esta nueva pieza está diseñada para generar más carga aerodinámica (downforce) de manera eficiente en una zona muy localizada. Alerón trasero : El equipo ha introducido un conjunto de alerón completamente nuevo. Es una evolución importante que busca aumentar el rendimiento aerodinámico total y la velocidad en pista. ( Solo lo tiene el auto de Gasly )

: El equipo ha introducido un conjunto de alerón completamente nuevo. Es una evolución importante que busca aumentar el rendimiento aerodinámico total y la velocidad en pista. ( ) Placa lateral (Endplate) del alerón trasero: Se han reperfilado los laterales del alerón. Este cambio permite que la placa trabaje en sintonía con el nuevo diseño del alerón, optimizando la interacción entre las distintas corrientes de aire y mejorando el agarre.

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En síntesis