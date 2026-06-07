El lateral por izquierda dialogó con la prensa luego del triunfo de la Selección Argentina ante Honduras por 2 a 0.

Gran parte del pueblo argentino atraviesa un dolor muy grande desde el pasado viernes a la mañana cuando se dio a conocer el fallecimiento de Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como Indio. El ídolo popular atravesaba una enfermedad complicada, pero así y todo en los últimos años tuvo apariciones públicas.

Tanto desde la AFA como también desde las cuentas de rede sociales de la Selección Argentina homenajearon al prócer de la música nacional, pero tras el amistoso ante Honduras, también lo hizo Nicolás Tagliafico.

El lateral por izquierda sumó 45 minutos en la victoria por 2 a 0 ante Honduras y una vez finalizado el partido dialogó en zona mixta con la prensa. Al ser consultado por el fallecimiento del Indio Solari, Tagliafico dijo: “Mi más sentido pésame, una figura muy importante para toda la gente en Argentina, un histórico en la música”.

“Una lástima, pero obviamente en este momento solo queda agradecer por todo lo que nos dio”, completó Nicolás Tagliafico, quien este año disputará su tercer Mundial luego de lo que fueron sus participaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022.

"EN ESTE MOMENTO SOLO QUEDA AGRADECER POR TODO LO QUE NOS DIO"



♾️ El sentido pésame de Nico Tagliafico al ser consultado sobre la muerte del Indio Solari pic.twitter.com/iyfxA0ASv8 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

El homenaje de la AFA al Indio

A través de sus redes sociales oficiales, la AFA le dedicó un hermoso video a Carlos Solari: “Indio, esto sí que no lo soñé. Nos gambeteaste a todos con tus letras. En un verdadero rock del país, copaste estadios como si Messi y Maradona hubieran jugado juntos.

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A la mejor hinchada, le sumaste el pogo más grande del mundo, con canciones que nadie pudo ni puede explicar. Como nuestra pasión. Nos enseñaste en la cancha que a veces el lujo es vulgaridad, que los vencedores también pueden ser vencidos.

Y cuando parecía que te habíamos descifrado, amagabas para el otro lado. Fuiste el aliento de miles de gargantas cantando la misma canción, la caravana de rutas interminables para ir a ver a la gran bestia pop. El abrazo entre desconocidos, igual que un gol.

Fuiste el único héroe en este lío. Hoy la noticia duele. ¿Y cómo no sentirme así? Pero la verdad es que, Indio, no estás Solari. Porque allá arriba te esperan el Diego, el Papa y una banda de lujo, argentinos que también nos hicieron brillar mi amor“.

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