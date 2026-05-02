Volvió el campeón: Lando Norris ganó la carrera sprint del GP de Miami; Franco Colapinto fue 10º

Este sábado tuvo lugar la carrera sprint del Gran Premio de Miami, la cual demostró que tras el parón de cinco semanas y los cambios de regulaciones, la F1 2026 es un lugar diferente, y empieza a parecerse al 2025. Al menos adelante, donde los McLaren volvieron al dominio de la temporada pasada y Lando Norris se quedó con el triunfo.

El Gran Premio de Miami de la F1 2026 se vive por Disney+

El campeón de mundo fue sólido, lideró de principio a fin y no pasó ningún tipo de zozobra. Oscar Piastri, su compañero de equipo, tampoco sufrió y terminó segundo. Charles Leclerc completó el podio con un buen tercer puesto para Ferrari.

Colapinto terminó décimo

Ahora bien, detrás de ellos sí hubo bastante de qué hablar. Franco Colapinto tuvo una gran largada, donde se puso a la par ni más ni menos que de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

QUÉ ARRANQUE PICANTE



Hamilton, Verstappen y Colapinto, en la pelea por una posición, en la sprint del #MiamiGP.



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Sin embargo, se quedó sin lugar en la segunda curva y cayó al noveno puesto. Sobre el final, el argentino perdió con el Red Bull de Hadjar y finalizó décimo.

Las batallas las dieron los Mercedes de Antonelli y Russell, y los propios Verstappen y Hamilton, en una carrera que, en términos generales, no tuvo demasiada acción.

Una vez terminada la carrera, Antonelli fue sancionado con 5 segundos por exceder límites de pista y terminó perdiendo dos posiciones.

Resultados de la carrera sprint del GP de Miami

Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Alexander Albon (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

DNS – Nico Hulkenberg (Audi)

DNS – Arvid Lindblad (Racing Bulls)