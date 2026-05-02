Volvió el campeón: Lando Norris ganó la carrera sprint del GP de Miami; Franco Colapinto fue 10º

Este sábado tuvo lugar la carrera sprint del Gran Premio de Miami, la cual demostró que tras el parón de cinco semanas y los cambios de regulaciones, la F1 2026 es un lugar diferente, y empieza a parecerse al 2025. Al menos adelante, donde los McLaren volvieron al dominio de la temporada pasada y Lando Norris se quedó con el triunfo.
El campeón de mundo fue sólido, lideró de principio a fin y no pasó ningún tipo de zozobra. Oscar Piastri, su compañero de equipo, tampoco sufrió y terminó segundo. Charles Leclerc completó el podio con un buen tercer puesto para Ferrari.
Colapinto terminó décimo
Ahora bien, detrás de ellos sí hubo bastante de qué hablar. Franco Colapinto tuvo una gran largada, donde se puso a la par ni más ni menos que de Max Verstappen y Lewis Hamilton.
QUÉ ARRANQUE PICANTE
Hamilton, Verstappen y Colapinto, en la pelea por una posición, en la sprint del #MiamiGP.
Sin embargo, se quedó sin lugar en la segunda curva y cayó al noveno puesto. Sobre el final, el argentino perdió con el Red Bull de Hadjar y finalizó décimo.
Las batallas las dieron los Mercedes de Antonelli y Russell, y los propios Verstappen y Hamilton, en una carrera que, en términos generales, no tuvo demasiada acción.
Una vez terminada la carrera, Antonelli fue sancionado con 5 segundos por exceder límites de pista y terminó perdiendo dos posiciones.
Resultados de la carrera sprint del GP de Miami
Lando Norris (McLaren)
Oscar Piastri (McLaren)
Charles Leclerc (Ferrari)
George Russell (Mercedes)
Max Verstappen (Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
Lewis Hamilton (Ferrari)
Pierre Gasly (Alpine)
Isack Hadjar (Racing Bulls)
Franco Colapinto (Alpine)
Gabriel Bortoleto (Audi)
Esteban Ocon (Haas)
Oliver Bearman (Haas)
Carlos Sainz (Williams)
Liam Lawson (Racing Bulls)
Fernando Alonso (Aston Martin)
Checo Pérez (Cadillac)
Alexander Albon (Williams)
Lance Stroll (Aston Martin)
Valtteri Bottas (Cadillac)
DNS – Nico Hulkenberg (Audi) DNS – Arvid Lindblad (Racing Bulls)
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GANÓ LANDO NORRIS
El campeón del mundo pisa firme en Miami. Victoria para él, segundo Piastri y tercero Leclerc. Colapinto terminó décimo.
17/19 - HADJAR LO PASÓ A COLAPINTO
El francés puso toda la carga para dar cuenta del piloto argentino a menos de dos vueltas del final.
15/19 - HADJAR LO VA A BUSCAR A COLAPINTO
El Red Bull intenta atacar al piloto argentino de Alpine por el noveno puesto. La distancia es de menos de medio segundo.
14/19 - ALBON EN BOXES
Cambio de ala delantera para el Williams, que cae al fondo del clasificador.
13/19 - NORRIS, TRANQUILO ADELANTE
El campeón del mundo parece que se llevará la carrera sprint. Ahora Leclerc intenta ir a por Piastri.
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11/19 - COLAPINTO SIGUE NOVENO, JUSTO FUERA DE LOS PUNTOS
El argentino está a 3.3 de Gasly, que ocupa el octavo puesto. Salvo algún problema en un piloto delante suyo, no logrará puntuar. Lo bueno es que sigue manteniendo a raya al Red Bull de Hadjar, que se ubica décimo a 1.3.
8/19 - VERSTAPPEN Y HAMILTON PELEAN
Como antiguamente por la punta, ahora por el sexto puesto. Gran batalla entre Verstappen. Sobrepasos al límite entre ambos.
1/19 - POSICIONES TRAS LA PRIMERA VUELTA
NOR
PIA
LEC
ANT
RUS
HAM
VER
GAS
COL
BOR
BEA
HAD
OCO
LAW
PER
SAI
ALB
BOT
STR
ALO
7/19 - RUSSELL LO PASÓ A ANTONELLI
Ahora Leclerc se escapa en el tercer puesto y George Russell da cuenta del líder del campeonato del mundo para ser nuevo cuarto.
COLAPINTO SE TOCÓ CON VERSTAPPEN EN LA LARGADA
HABÍA SIDO UNA BUENA LARGADA DE FRANCO... Colapinto había movido bien, pero sufrió un leve toque con Verstappen y terminó perdiendo posiciones.
Por ahora no hay demasiadas peleas en pista. Lo más parejo es el tren que empezó a armarse detrás de Charles Leclerc, con Kimi Antonelli, George Russell y Lewis Hamilton, todos dentro del segundo.
LA LARGADA DE COLAPINTO NO FUE MALA
El argentino se había puesto a la par de Hamilton y Verstappen, pero se quedó sin espacio en la segunda curva y terminó quedando detrás de ambos. Aprovechó Gasly para pasarlo también, pero el inicio del argentino había sido realmente bueno.
SE LARGÓ LA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE MIAMI
Se ponen adelante los McLaren. Colapinto quedó a la para de Hamilton y Verstappen, terminó perdiendo unas posiciones después de la tercera curva.
VUELTA PREVIA EN MARCHA
Con Norris adelante, inicia la vuelta previa de la carrera sprint del GP de Miami.
SE VIENE LA CARRERA SPRINT EN MIAMI
UNA MIRADA AL 43
El Alpine de Franco Colapinto, listo para la carrera sprint del #MiamiGP.
Con los 20 autos ya en la parrilla (Lindblad largará desde los pits y Hulkenberg se quedó en la vuelta de formación), los pilotos empiezan a meterse dentro de sus monoplazas para iniciar la carrera sprint.
LANDO NORRIS Y SU PRIMERA POLE EN MIAMI
Es un circuito que le sienta bien al campeón del mundo, que logró su primer triunfo en la Fórmula 1 aquí, en 2024.
LO SUCEDIDO CON HULKENBERG
¡SE PRENDIÓ FUEGO ANTES DE LA SPRINT RACE!
El Audi de Hulkenberg, con problemas en el #MiamiGP.
Periodista y relator con experiencia en medios como Infobae, Mundo G, Deportemas y Rugby Champagne. Forma parte de Futbol Sites desde 2018 y en Bolavip se especializa en fútbol europeo y deporte motor. Además, es relator del Campeonato Argentino de Motocross para Carburando TV.