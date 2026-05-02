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AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 1

Volvió el campeón: Lando Norris ganó la carrera sprint del GP de Miami; Franco Colapinto fue 10º

El regreso de la F1 tras el parón de abril se ve peligrosamente similar a lo que fue el 2025.

Lando Norris ganó la sprint del GP de Miami
© GettyLando Norris ganó la sprint del GP de Miami

Este sábado tuvo lugar la carrera sprint del Gran Premio de Miami, la cual demostró que tras el parón de cinco semanas y los cambios de regulaciones, la F1 2026 es un lugar diferente, y empieza a parecerse al 2025. Al menos adelante, donde los McLaren volvieron al dominio de la temporada pasada y Lando Norris se quedó con el triunfo.

El Gran Premio de Miami de la F1 2026 se vive por Disney+

El campeón de mundo fue sólido, lideró de principio a fin y no pasó ningún tipo de zozobra. Oscar Piastri, su compañero de equipo, tampoco sufrió y terminó segundo. Charles Leclerc completó el podio con un buen tercer puesto para Ferrari.

Colapinto terminó décimo

Ahora bien, detrás de ellos sí hubo bastante de qué hablar. Franco Colapinto tuvo una gran largada, donde se puso a la par ni más ni menos que de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

Sin embargo, se quedó sin lugar en la segunda curva y cayó al noveno puesto. Sobre el final, el argentino perdió con el Red Bull de Hadjar y finalizó décimo.

Las batallas las dieron los Mercedes de Antonelli y Russell, y los propios Verstappen y Hamilton, en una carrera que, en términos generales, no tuvo demasiada acción.

Una vez terminada la carrera, Antonelli fue sancionado con 5 segundos por exceder límites de pista y terminó perdiendo dos posiciones.

Resultados de la carrera sprint del GP de Miami

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Pierre Gasly (Alpine)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Franco Colapinto (Alpine)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Esteban Ocon (Haas)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Carlos Sainz (Williams)
  15. Liam Lawson (Racing Bulls)
  16. Fernando Alonso (Aston Martin)
  17. Checo Pérez (Cadillac)
  18. Alexander Albon (Williams)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)

DNS – Nico Hulkenberg (Audi)
DNS – Arvid Lindblad (Racing Bulls)

GANÓ LANDO NORRIS

El campeón del mundo pisa firme en Miami. Victoria para él, segundo Piastri y tercero Leclerc. Colapinto terminó décimo.

17/19 - HADJAR LO PASÓ A COLAPINTO

El francés puso toda la carga para dar cuenta del piloto argentino a menos de dos vueltas del final.

15/19 - HADJAR LO VA A BUSCAR A COLAPINTO

El Red Bull intenta atacar al piloto argentino de Alpine por el noveno puesto. La distancia es de menos de medio segundo.

14/19 - ALBON EN BOXES

Cambio de ala delantera para el Williams, que cae al fondo del clasificador.

13/19 - NORRIS, TRANQUILO ADELANTE

El campeón del mundo parece que se llevará la carrera sprint. Ahora Leclerc intenta ir a por Piastri.

11/19 - COLAPINTO SIGUE NOVENO, JUSTO FUERA DE LOS PUNTOS

El argentino está a 3.3 de Gasly, que ocupa el octavo puesto. Salvo algún problema en un piloto delante suyo, no logrará puntuar. Lo bueno es que sigue manteniendo a raya al Red Bull de Hadjar, que se ubica décimo a 1.3.

8/19 - VERSTAPPEN Y HAMILTON PELEAN

Como antiguamente por la punta, ahora por el sexto puesto. Gran batalla entre Verstappen. Sobrepasos al límite entre ambos.

1/19 - POSICIONES TRAS LA PRIMERA VUELTA

  1. NOR
  2. PIA
  3. LEC
  4. ANT
  5. RUS
  6. HAM
  7. VER
  8. GAS
  9. COL
  10. BOR
  11. BEA
  12. HAD
  13. OCO
  14. LAW
  15. PER
  16. SAI
  17. ALB
  18. BOT
  19. STR
  20. ALO

7/19 - RUSSELL LO PASÓ A ANTONELLI

Ahora Leclerc se escapa en el tercer puesto y George Russell da cuenta del líder del campeonato del mundo para ser nuevo cuarto.

COLAPINTO SE TOCÓ CON VERSTAPPEN EN LA LARGADA

4/19 - SE DEFIENDE LECLERC

Por ahora no hay demasiadas peleas en pista. Lo más parejo es el tren que empezó a armarse detrás de Charles Leclerc, con Kimi Antonelli, George Russell y Lewis Hamilton, todos dentro del segundo.

LA LARGADA DE COLAPINTO NO FUE MALA

El argentino se había puesto a la par de Hamilton y Verstappen, pero se quedó sin espacio en la segunda curva y terminó quedando detrás de ambos. Aprovechó Gasly para pasarlo también, pero el inicio del argentino había sido realmente bueno.

SE LARGÓ LA SPRINT DEL GRAN PREMIO DE MIAMI

Se ponen adelante los McLaren. Colapinto quedó a la para de Hamilton y Verstappen, terminó perdiendo unas posiciones después de la tercera curva.

VUELTA PREVIA EN MARCHA

Con Norris adelante, inicia la vuelta previa de la carrera sprint del GP de Miami.

SE VIENE LA CARRERA SPRINT EN MIAMI

LOS PILOTOS SE PREPARAN PARA SUBIRSE A LOS AUTOS

Con los 20 autos ya en la parrilla (Lindblad largará desde los pits y Hulkenberg se quedó en la vuelta de formación), los pilotos empiezan a meterse dentro de sus monoplazas para iniciar la carrera sprint.

LANDO NORRIS Y SU PRIMERA POLE EN MIAMI

Es un circuito que le sienta bien al campeón del mundo, que logró su primer triunfo en la Fórmula 1 aquí, en 2024.

LO SUCEDIDO CON HULKENBERG

FUEGO EN EL AUDI DE HULKENBERG

En la vuelta de formación, el Audi empezó a largar humo y hasta prenderse fuego y se quedó en medio de la pista. No correrá.

CÓMO ESTÁ EL CAMPEONATO

Campeonato de pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 72 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 63 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 49 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 41 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 25 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 21 puntos
  7. Ollie Bearman (Haas) – 17 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 15 puntos
  9. Max Verstappen (Red Bull) – 12 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 10 puntos
  11. Arvid Lindblad (RB) – 4 puntos
  12. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
  15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
  16. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  17. Alex Albon (Williams) – 0 puntos
  18. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  19. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores de la F1 2026

  1. Mercedes – 135 puntos
  2. Ferrari – 90 puntos
  3. McLaren – 46 puntos
  4. Haas – 18 puntos
  5. Red Bull – 16 puntos
  6. Alpine – 16 puntos
  7. RB – 14 puntos
  8. Audi – 2 puntos
  9. Williams – 2 puntos
  10. Aston Martin – 0 puntos
  11. Cadillac – 0 puntos

LINDBLAD ARRANCA DESDE EL PIT

La FIA informó de trabajos del equipo RB fuera de tiempo en el auto 41, lo cual acarrea una sanción y esa es que el piloto británico saldrá desde boxes. Su puesto de salida original era 16.

GASLY Y COLAPINTO, BIEN ACOMPAÑADOS

VARRONE TERMINÓ CUARTO

En una electrizante definición, el piloto argentino terminó en cuarta posición y sumó cinco puntos para el campeonato mundial en su segunda carrera en la F2. Los detalles acá.

TREMENDA LUCHA EN LA F2

Tsolov y Van Hoepen por la punta, y atrás seis pilotos luchando por el último escalón del podio que, por ahora, es de Dunne. Varrone, quinto.

VARRONE SIGUE CUARTO EN LA FÓRMULA 2

De momento no hay ataques entre los pilotos de punta. Varrone sigue a un puesto de podio, que por ahora es del paraguayo Joshua Duerksen.

COLAPINTO, AMBICIOSO TRAS LA QUALY SPRINT

"Haber empezado muy bien es bueno. Falta mucho por entender todavía, pero va todo encaminado, mañana vamos por más", declaró ayer Franco tras su mejor clasificación en la F1.

VARRONE METE RÉCORD DE VUELTA

Desde el cuarto puesto, el argentino es el piloto más rápido en pista y busca avanzar. Delante los tiene a Duerksen, Van Hoepen y el líder Tsolov. Detrás suyo se quiere venir Alex Dunne.

SE LARGÓ LA SPRINT DE LA F2

La telonera de la Fórmula 1 es la Fórmula 2 en el GP de Miami, una fecha que no estaba en el calendario pero que está recuperando las dos carreras que no pudo correr en Arabia y Bahréin.

Nicolás Varrone se metió cuarto en la largada, ganando una posición en la salida.

PARRILLA DE SALIDA

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Franco Colapinto (Alpine)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Nico Hulkenberg (Audi)
  13. Oliver Bearman (Haas)
  14. Alexander Albon (Williams)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  17. Liam Lawson (Racing Bulls)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Checo Pérez (Cadillac)
  20. Valtteri Bottas (Cadillac)
  21. Fernando Alonso (Aston Martin)
  22. Lance Stroll (Aston Martin)

EL CIRCUITO DE MIAMI - FICHA TÉCNICA

  • VUELTAS: 19
  • LARGO: 5,412 Metros
  • DISTANCIA TOTAL: 102km
  • CURVAS: 19
  • ZONAS DE STRAIGHT MODE: 3
  • TIPOS DE CUBIERTAS: C3-C4-C5
  • HORA DE INICIO: 13:00hs (ARG)
  • TRANSMISIÓN: Fox Sports / Disney+
Germán Celsan
Germán Celsan
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