Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en el GP de Barcelona de la Fórmula 1

Tras el desarrollo del siempre particular Gran Premio de Mónaco, la Fórmula 1 ya se prepara para un nuevo episodio en la temporada.

Este domingo se llevó a cabo el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, una carrera siempre especial y particular dadas las características del circuito. En medio de ese panorama, Kimi Antonelli se quedó con la victoria, mientras que Lewis Hamilton se hizo con el segundo puesto, aunque nunca pudo competirle al italiano.

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Por su parte, Franco Colapinto, que llegó a esta carrera completamente dulce y motivado por sus anteriores presentaciones, largó en el puesto 14 en Mónaco. El piloto argentino ganó una posición inmediatamente en la largada debido a que se quedó Max Verstappen, pero más tarde sufrió una penalización y complicó su panorama.

En ese contexto, el oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, tuvo que lidiar, en gran parte de la carrera, con adversidades varias que incluyeron una extensa demora de su equipo en boxes. Finalmente, el argentino de 23 años de edad culminó en el decimoquinto puesto, algo que no era lo que se esperaba en la previa.

Así las cosas, prácticamente no habrá descanso en el marco de la presente temporada de la categoría más importante del automovilismo mundial. Sucede que, instantes después de finalizar el Gran Premio de Mónaco, todos y cada uno de los pilotos comenzaron a vislumbrar lo que será el próximo episodio, en menos de una semana.

Kimi Antonelli, líder del campeonato. (Foto: Getty)

Cuándo se corre el Gran Premio de Barcelona

La próxima carrera de la Fórmula 1 2026 será el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. El mismo comenzará a ver acción, con sus prácticas libres, el próximo viernes 12 de junio. Por su parte, la carrera principal será el domingo 14 de junio. Es decir que los pilotos y las escuderías ya deberán empezar a planificar ese fin de semana.

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No es un detalle menor que, el rebautizado Gran Premio de Barcelona-Cataluña cumplirá su edición número 36 de manera consecutiva dentro de la Fórmula 1, desde lo que fue su inauguración allá por 1991. De todas maneras, tras la renovación de su contrato con la Formula One Management, este circuito albergará la competición en años alternos: 2028, 2030 y 2032.

DATOS CLAVE

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 superando a Lewis Hamilton.

Franco Colapinto finalizó en el decimoquinto puesto tras largar en la posición 14.

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