Franco Colapinto quedó 15 en la FP2 del GP de Barcelona: “Estamos a años luz, fue el peor viernes de la temporada”

Alpine quedó lejos con sus dos pilotos en el cierre de la actividad del viernes y el piloto argentino fue categórico.

Luego de meterse entre los 10 mejores autos de la primera tanda de entrenamientos libres, la segunda tanda del Gran Premio de Barcelona significó un duro golpe de realidad para Franco Colapinto y Alpine. El argentino quedó en el puesto 15, mientras que su compañero, Pierre Gasly, lo hizo justo por detrás suyo, en el 16.

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Lando Norris, por 9 milésimas, superó a George Russell en una serie de entrenamientos en la que, como consuelo para Alpine, el foco de los equipos estuvo en encontrar el rendimiento con tanque lleno y el ritmo de carrera, más que la vuelta rápida como tal.

Entre las incidencias de la tanda, hubo varias salidas de pista, aunque lo más relevante fue el tempranero retiro de Liam Lawson, con problemas en la unidad de potencia de su Racing Bull. Sobre el final de la tanda, logró salir a dar un par de vueltas y hacer la prueba de largada.

Colapinto y Alpine no encontraron la vuelta rápida en la FP2. (Getty)

Colapinto: “Fue el peor viernes de la temporada”

“Se complicó. Fue todo el viernes muy malo. No teníamos nada de grip. Fue el peor viernes de la temporada, en cuanto a balance y velocidad, muy, muy malo.

Muy mal en carrera, muy mal en qualy también. Hay muchas cosas por entender, pero siento que estuve maximizando todo bastante, salía la vuelta que salía, pero estamos muy lejos y muy lentos.

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Mucho por entender hoy a la noche, intentar dar un paso grande con el equipo, estamos lentos y en carrera, especialmente, a años luz. Está inmanejable el auto, íbamos 4, 5 segundos más lentos que los autos de punta.

Ojalá sea algo de puesta a punto y podamos reveretirlo, pero si es por el calor o por la pista, va a ser un fin de semana muy duro. Intentaremos laburar y cambiar mucho el auto para estar mejor, hay que hacer cambios agresivos y arriesgados porque estamos muy mal.”

Cómo sigue el Gran Premio de Barcelona

La actividad del viernes ya quedó finalizada en Montmeló. Para el sábado están pactadas la última tanda de entrenamientos (07:30hs en Argentina) y la clasificación para el Gran Premio, a las 11 de la mañana. El domingo, la carrera comienza a las 10hs.