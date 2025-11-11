Franco Colapinto relató el calvario que vivió hasta que fue confirmado en la Fórmula 1 y dejó en claro los objetivos para 2026

El viernes 7 de noviembre llegó la tranquilidad para los amantes argentinos de la Fórmula 1: Alpine ratificó a Franco Colapinto como piloto para 2026. El argentino se sumó al equipo francés en este 2025, pero comenzó la temporada como piloto de reserva, aunque no por mucho tiempo ya que en mayo lo reemplazó y se quedó como titular, aunque su futuro era incierto.

No fue un buen año para Alpine en general, pero Franco Colapinto demostró estar a la altura y eso que los autos de la escudería francesa son de los peores de la competición, pero el argentino estuvo sólido y en más de una oportunidad hizo mejores tiempos que Pierre Gasly, su compañero.

Sus actuaciones, su compromiso y el entender que el auto lejos está de ser el ideal hicieron que Alpine confíe en Colapinto para el 2026 y lo confirme como piloto. En diálogo con Telefé, el pilarense contó que en las semanas de incertidumbre no la pasó nada bien, inclusive hasta que le costó dormir.

¿Cómo se enteró Colapinto que iba a renovar con Alpine?

Franco Colapinto reveló cuándo se enteró que iba a seguir en Alpine en 2026: “Me lo dijeron después de México, así que fueron unas semanas un poco más tranquilas”. Además, agregó: “Me dijeron que ya estaba todo cerrado, que habían hablado y firmado. Yo contento, feliz, me sacaba un peso de encima”.

“No tener nada asegurado, no saber si vas a correr la carrera siguiente, eso te genera incertidumbre. Cuando sabes que tenés tu primer año entero confirmado, es algo muy especial, es más tranquilo. Podes programar como seguir evolucionando y el trabajo con el equipo”, completó Franco.

El esfuerzo tuvo su recompensa

Colapinto mostró su costado más humano y afirmó: “Soy un agradecido por esos años difíciles, carreras complicadas que me iba llorando, triste a casa. No tenía a nadie de mi familia que me estuviera esperando… Eran momentos muy duros. Si no hubiera tenido esas dificultades, no hubiera aprendido cómo superar lo que pasó este año. El hecho de que haya un argentino todo el año en Fórmula 1 es el sueño de todos”.

Colapinto y Gasly antes del GP de Brasil. (Foto: Getty).

Objetivos claros para 2026

Para el próximo año, Alpine cambiará de motor, los autos serán diferentes y todo indica que será un 2026 mejor que este 2025, que fue para el olvido. En vistas al futuro, Colapinto dejó en claro cuáles son sus objetivos: “Sueño con estar consistentemente en los puntos. Creo que tenemos un buen auto para pelear por puntos en muchas carreras y es lo que queremos. El equipo está trabajando mucho para que sea un buen auto”.

