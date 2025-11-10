Juan Román Riquelme festejó el Superclásico con Dua Lipa y Franco Colapinto la invitó a una carrera de Fórmula 1

El Superclásico que Boca le ganó a River 2 a 0 este domingo 9 de noviembre en la Bombonera y que se disputó bajo el marco de la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, tuvo una espectadora de lujo. Se trató de Dua Lipa, la famosa cantante y modelo británica que aprovechó su estadía en Buenos Aires para aceptar la invitación de Juan Román Riquelme.

Tanto la protagonista como su familia y colaboradores se arrimaron hasta el barrio de La Boca casi sobre la hora de comienzo del partido, para vivir la experiencia única de ver en vivo y en directo el cruce de equipos antagónicos más importante del mundo (miraron los 90 minutos, cada uno de ellos con la nueva camiseta de la Selección Argentina).

Y tras lo que terminó siendo victoria del elenco comandado por Claudio Úbeda (gracias a los tantos de Exequiel Zeballos, figura del Supeclásico, y Miguel Merentiel) Juan Román Riquelme se arrimó hacia la zona de la Bombonera en la que estaba Dua Lipa para regalarle una camiseta de Boca con su nombre, momento que sellaron con una foto que el club azul y oro publicó en redes sociales.

Como era de esperarse, la imagen estalló de likes y comentarios, entre ellos, el de Franco Colapinto, confesó hincha xeneize, que tras terminar decimoquinto en el GP de Sao Paulo siguió el Boca vs. River y reaccionó a la postal de Román con la cantante inglesa. ”Era ganar o ganar hoy. Lo que es la motivación… Que venga a alguna carrera”, escribió el piloto.

Además, minutos antes de su comentario, Colapinto posteó una historia de su cuenta un diseño que hizo Boca oficial a raíz del triunfo que lo dejó en la cima de la tabla de posiciones del Grupo A del Clausura.

Publicidad

Publicidad

En Inglaterra siguieron la presencia de Dua Lipa en la Bombonera

ver también Más de lo normal: la gran repercusión mundial que tuvo el Superclásico que Boca le ganó a River

ver también ¡Atento Boca! Los comentarios en el mundo sobre Exequiel Zeballos por su partido vs. River

La presencia de Dua Lipa en la Bombonera para el Superclásico no solo llamó la atención de los medios de comunicación de Argentina, sino también de los propios canales y portales ingleses, como por ejemplo, de Daily Mail que hizo énfasis en la cantante para hacer su reporte en relación con la victoria de Boca sobre River.

”Dua Lipa cambia sus glamurosos trajes de escenario por una camiseta de fútbol mientras disfruta del Superclásico argentino tras su actuación en Buenos Aires. Boca Juniors obtuvo una victoria de 2-0 en casa contra River Plate, pero no estaba claro a quién animaba Dua”, destacó el periódico.

En síntesis

La cantante Dua Lipa fue espectadora de lujo en el Superclásico Boca-River el 9 de noviembre .

fue espectadora de lujo en el Superclásico Boca-River el . El presidente de Boca, Juan Román Riquelme , le regaló una camiseta de Boca con su nombre.

, le regaló una con su nombre. El piloto de Alpine, Franco Colapinto, hincha de Boca, invitó a Dua Lipa a una carrera de F1.

Publicidad