Franco Colapinto se refirió a la polémica decisión de Alpine en el GP de Barcelona: “Ven la carrera desde otro lado”

En el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, Franco Colapinto, piloto de Alpine, tuvo una buena performance, por lo que terminó en la octava posición y sumó cuatro puntos más, tanto para el campeonato de pilotos como para el de constructores.

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Luego de la carrera, que fue la octava de la temporada, el oriundo de Pilar habló con los medios en zona mixta. Allí se mostró contento por su rendimiento a lo largo de las 66 vueltas, así como también se refirió a la decisión de Alpine de cambiar de posición con Gasly.

“Fue una decisión del equipo, ellos ven la carrera desde otro lado. Sumamos puntos y eso es positivo. Tuvimos mala suerte por el último VSC y perdí mucho tiempo ahí”, dijo el argentino sobre el pedido que le hizo la escudería para que le ceda la posición a Pierre Gasly.

Siguiendo por la misma línea, se mostró contento con el rendimiento del equipo a lo largo de la carrera: “Fue una carrera positiva y estamos contentos con la performance del equipo“. Y cerró, palpitando el Gran Premio de Austria, que será en dos semanas: “Hay que trabajar para la próxima carrera, para seguir empujando para delante y que el auto funcione mejor”.

Por otro lado, también celebró el triunfo de Hamilton, quien consiguió su primer podio con Ferrari: “Es una locura, estaba llorando porque se emocionó. Seguro emocionó a muchos, es un día histórico para la Fórmula 1 porque hizo su primer podio con Ferrari, que es la escudería más emblemática de la Fórmula 1 y él es el piloto con más aura. Quedará en la historia del deporte”.

Colapinto y Gasly le hicieron ganar más de 14 millones a Alpine

Debido a que terminaron en la octava y séptima posición respectivamente, tanto Colapinto como Gasly sumaron puntos, por lo que Alpine obtuvo un importante rédito económico. En total, fueron 14.659.100 dólares para la escudería francesa, que está quinta en el campeonato de constructores.

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