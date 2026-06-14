Franco Colapinto y Pierre Gasly le dieron más de 14 millones a Alpine tras el GP de Barcelona de la Fórmula

Los dos pilotos de la escudería francesa sumaron puntos en la octava fecha del campeonato y consiguieron un premio económico.

En el Circuito de Barcelona se llevó a cabo el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, la octava fecha del campeonato, que contó con Lewis Hamilton como el ganador, por lo que así sumó su primer triunfo con Ferrari. Franco Colapinto, por su parte, quedó octavo y logró cuatro puntos.

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Además, su compañero de escudería en Alpine, Pierre Gasly, finalizó en la séptima posición, por lo que también consiguió seis puntos. De esta manera, el equipo francés volvió a sumar y se mantiene en la quinta posición del campeonato de constructores.

Estos tres puntos que consiguieron los pilotos no solo le permite sumar en esta tabla a Alpine, sino que también le trae un premio económico, ya que consiguieron sumar 14.659.100 dólares en total, debido a que la Fórmula 1 da un bono por cada unidad que suman las escuderías.

¿Cuánto vale cada punto ganado en una carrera de la Fórmula 1?

Durante la temporada 2025 de la Fórmula 1, la FIA destinó un monto récord para los puntos que cada escudería obtenía carrera a carrera. El pozo total en la campaña pasada fue de 3.870 millones, repartidos equitativamente punto por punto.

Teniendo en cuenta que se distribuyen 101 puntos por Gran Premio y 36 por Sprint, y a eso hay que multiplicarlo por los 24 GP de la temporada y las seis minicarreras. Por ende, en total se disputan 2.640 puntos por año entre los pilotos.

Aplicando las matemáticas a la cuestión, cada punto que se obtiene en la F1, partiendo de la base del pozo de 2025 (3.870 millones de dólares), simboliza U$D1.465.910. Es decir, una sola unidad en la Fórmula 1 es casi un millón y medio de dólares.

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Los valores para 2026 pueden variar, ya que la F1 tiende a modificar sus premios año tras año y se revelan a fin de cada temporada. Además, esta temporada habrá 22 carreras y no 24, ya que se suspendieron los GP de Arabia Saudita y Bahréin por el conflicto de Medio Oriente. Sin embargo, los montos repartidos el año anterior sirven como panorama para cada escudería.

Los millones que gana cada piloto por GP, según la posición

Posición Puntos Millones por GP/Sprint (en U$D) 1° 25 pts 36.647.750 2° 18 pts 26.386.380 3° 15 pts 21.988.650 4° 12 pts 17.590.920 5° 10 pts 14.659.100 6° 8 pts 11.727.280 7° 6 pts 8.795.460 8° 4 pts 5.863.640 9° 2 pts 2.931.820 10° 1 pt 1.465.910 — — — Sprint 1° 8 pts 11.727.280 Sprint 2° 7 pts 10.261.370 Sprint 3° 6 pts 8.795.460 Sprint 4° 5 pts 7.329.550 Sprint 5° 4 pts 5.863.640 Sprint 6° 3 pts 4.397.730 Sprint 7° 2 pts 2.931.820 Sprint 8° 1 pt 1.465.910

Datos claves

Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Barcelona y logró su primer triunfo con Ferrari.

ganó el Gran Premio de Barcelona y logró su primer triunfo con Ferrari. Franco Colapinto finalizó octavo y sumó cuatro puntos para la escudería Alpine en España.

finalizó octavo y sumó cuatro puntos para la escudería Alpine en España. 1.465.910 dólares valió cada punto obtenido en la Fórmula 1 según la base 2025.