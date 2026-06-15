El entrenador prepara a la Albiceleste para su presentación y confirmó que Dibu Martínez está para ir de arranque.

En el Arrowhead Stadium de Kansas City, la Selección Argentina abrirá su participación en el Mundial 2026 este martes ante su par de Argelia. Los dirigidos por Lionel Scaloni comenzarán su camino en la defensa del título ante un incómodo rival.

En la conferencia de prensa previa al duelo, el entrenador de Pujato aportó este lunes sus sensaciones antes de un nuevo debut mundialista. Aunque aún no confirmó quiénes serán los titulares, se refirió a la chance de arrancar el partido con tres defensores.

“Siempre probamos variantes. Son situaciones que se dan desde el inicio o durante el partido. Creemos que los chicos lo pueden hacer. No va por el lado de si nos falta algún jugador. La hemos probado varias veces. Aún no sabemos. La esencia del equipo será la misma, más allá de jugar con tres centrales, dos o cinco defensas. Es verdad que hemos probado todas esas opciones”, compartió Scaloni.

Además, reveló que aún no le confirmó al plantel quiénes serán titulares, aunque adelantó que Dibu Martínez está a disposición: “Todavía no se los dije a los chicos. Se los diré esta tarde, cuando haremos la última práctica. Emiliano está bien, disponible en la última práctica. Si todo va bien, creo que va a jugar. El resto del equipo mañana o después del entrenamiento lo sabrán”.

Argentina se entrena en Kansas City. (Foto: Getty)

Scaloni analizó el poderío de Argelia de cara al debut

“Argelia es un rival similar a Marruecos. Tiene grandes jugadores y un gran entrenador que hace jugar a su equipo muy bien. Viendo el Brasil vs. Marruecos puede ser un gran ejemplo, no confiarse. Hemos visto con España que no hay rival fácil. Argelia nos preocupa porque es un gran equipo y tiene jugadores en gran nivel. Será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero es importante”, comenzó el DT.

Publicidad

Y completó: “Es un buen equipo, tiene jugadores rápidos adelante. Según como quiera jugar, en mitad de campo puede tener buen pie, mucho músculo, mucho físico, depende de lo que quiera su entrenador. Dependerá mañana cómo quieran jugar. En cualquier caso es un buen equipo, para tener cuidado y respetarlo. Nos va a poner las cosas difícil, seguro”.

En la misma línea, recordó el antecedente ante Arabia Saudita, el tropiezo de arranque en Qatar 2022: “Es un partido de fútbol. Tenemos la experiencia del último Mundial, que no es fundamental el primer partido, más allá de que sí es importante. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba en el primer partido. Vamos a enfrentar a un muy buen equipo, que tiene grandes jugadores. Estamos confiados y llegamos en un buen momento”.

Datos clave

Argentina enfrentará a Argelia este martes en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

este martes en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Dibu Martínez está disponible para jugar desde el arranque según confirmó Lionel Scaloni.

para jugar desde el arranque según confirmó Lionel Scaloni. Tres defensores centrales: Scaloni probó esta variante táctica, aunque todavía no confirmó la formación.