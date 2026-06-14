Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona. El siete veces campeón del mundo logró un resultado que venia buscando desde hace más de un año, y también le sirvió para acercarse a la cima del campeonato del mundo con el abandono de Kimi Antonelli.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+
Con esto Hamilton recorta 25 puntos y George Russell, segundo, otros 18 puntos, en la cima del campeonato. Por parte de Colapinto, el argentino sumó 4 puntos y superó a Ollie Bearman para ser undécimo en la tabla de pilotos.
Campeonato de pilotos de la F1 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos
- George Russell (Mercedes) – 106 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 73 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos
- Liam Lawson (RB) – 26 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
- Arvid Lindblad (RB) – 12 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alex Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
Campeonato de constructores
- Mercedes – 262 puntos
- Ferrari – 190 puntos
- McLaren – 141 puntos
- Red Bull – 89 puntos
- Alpine – 60 puntos
- RB – 38 puntos
- Haas – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 2 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos
Cuando es la próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1
La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. La carrera está pactada para el fin de semana del 26, 27 y 28 de junio, y será de estilo habitual, con tres tandas de entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.