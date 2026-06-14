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Fórmula 1

Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona

Los campeonatos de pilotos y constructores de la Fórmula 1 actualizados luego del último Gran Premio.

Hamilton ganó y se acercó en el campeonato
© GettyHamilton ganó y se acercó en el campeonato

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona. El siete veces campeón del mundo logró un resultado que venia buscando desde hace más de un año, y también le sirvió para acercarse a la cima del campeonato del mundo con el abandono de Kimi Antonelli.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Con esto Hamilton recorta 25 puntos y George Russell, segundo, otros 18 puntos, en la cima del campeonato. Por parte de Colapinto, el argentino sumó 4 puntos y superó a Ollie Bearman para ser undécimo en la tabla de pilotos.

Campeonato de pilotos de la F1 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 106 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 73 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  9. Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 26 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  12. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
  13. Arvid Lindblad (RB) – 12 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Alex Albon (Williams) – 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores

  1. Mercedes – 262 puntos
  2. Ferrari – 190 puntos
  3. McLaren – 141 puntos
  4. Red Bull – 89 puntos
  5. Alpine – 60 puntos
  6. RB – 38 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos

Cuando es la próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1

La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. La carrera está pactada para el fin de semana del 26, 27 y 28 de junio, y será de estilo habitual, con tres tandas de entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.

Germán Celsan
Germán Celsan
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