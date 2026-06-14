Así quedó el campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona

Lewis Hamilton consiguió su primera victoria con Ferrari este fin de semana en el Gran Premio de Barcelona. El siete veces campeón del mundo logró un resultado que venia buscando desde hace más de un año, y también le sirvió para acercarse a la cima del campeonato del mundo con el abandono de Kimi Antonelli.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

Con esto Hamilton recorta 25 puntos y George Russell, segundo, otros 18 puntos, en la cima del campeonato. Por parte de Colapinto, el argentino sumó 4 puntos y superó a Ollie Bearman para ser undécimo en la tabla de pilotos.

Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos George Russell (Mercedes) – 106 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lando Norris (McLaren) – 73 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos Liam Lawson (RB) – 26 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Arvid Lindblad (RB) – 12 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores

Mercedes – 262 puntos Ferrari – 190 puntos McLaren – 141 puntos Red Bull – 89 puntos Alpine – 60 puntos RB – 38 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 2 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos

Cuando es la próxima carrera del campeonato de la Fórmula 1

La próxima cita del campeonato mundial de la F1 2026 es el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring. La carrera está pactada para el fin de semana del 26, 27 y 28 de junio, y será de estilo habitual, con tres tandas de entrenamientos libres, clasificación y carrera principal.