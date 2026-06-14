Franco Colapinto sufrió una sanción de 10 segundos y cayó al 10º puesto luego del Gran Premio de Barcelona

El argentino fue penalizado horas después del final de la carrera.

La FIA hizo oficial la sanción a Franco Colapinto por una infracción con banderas amarillas y lo penalizó con 10 segundos, lo cual hizo caer al piloto argentino en el clasificador hasta la décima posición, horas después de haber finalizado el Gran Premio de Barcelona.

Por qué penalizaron a Colapinto

De acuerdo al documento oficial, Colapinto sí redujo la velocidad al entrar a la zona de banderas amarilla individuales, pero lo hizo de forma imperceptible en el sector de relevancia, donde se estaba trabajando en retirar el auto detenido de Fernando Alonso.

A raíz de ello, los comisarios entienden que la reacción de Colapinto no fue suficiente como para cumplir con el reglamento y se le impuso la sanción.

El documento oficial donde se sanciona a Franco Colapinto. (FIA)

La sanción a Colapinto

La misma incluye un 1 punto de su superlicencia y una penalización de 10 segundos, agregado a su tiempo de carrera total. Ante esta penalización, Franco Colapinto pierde posiciones con Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes habían finalizado la carrera a 2,3 y 8,2 segundos de Colapinto, respectivamente.

De esta forma, el argentino pierde su octava posición en el Gran Premio de Barcelona y queda décimo, sumando apenas un punto, en lugar de los cuatro que inicialmente había obtenido.

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Posiciones finales del GP de Barcelona 2026

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Liam Lawson (RB) Arvid Lindblad (RB) Franco Colapinto (Alpine)* Gabriel Bortoleto (Audi) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocón (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Alex Albon (Williams) Ollie Bearman (Haas) – DNF Charles Leclerc (Ferrari) – DNF Kimi Antonelli (Mercedes) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Nico Hülkenberg (Audi) – DNF Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

*Sanción de 10 segundos ya aplicada.

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Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos George Russell (Mercedes) – 106 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lando Norris (McLaren) – 73 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos Liam Lawson (RB) – 28 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos Arvid Lindblad (RB) – 13 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores

Mercedes – 262 puntos Ferrari – 190 puntos McLaren – 141 puntos Red Bull – 89 puntos Alpine – 57 puntos RB – 41 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 2 puntos Aston Martin – 1 punto Cadillac – 0 puntos