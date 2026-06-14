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Fórmula 1

Franco Colapinto sufrió una sanción de 10 segundos y cayó al 10º puesto luego del Gran Premio de Barcelona

El argentino fue penalizado horas después del final de la carrera.

10 segundos de sanción a Colapinto en Barcelona
© Getty10 segundos de sanción a Colapinto en Barcelona

La FIA hizo oficial la sanción a Franco Colapinto por una infracción con banderas amarillas y lo penalizó con 10 segundos, lo cual hizo caer al piloto argentino en el clasificador hasta la décima posición, horas después de haber finalizado el Gran Premio de Barcelona.

Por qué penalizaron a Colapinto

De acuerdo al documento oficial, Colapinto sí redujo la velocidad al entrar a la zona de banderas amarilla individuales, pero lo hizo de forma imperceptible en el sector de relevancia, donde se estaba trabajando en retirar el auto detenido de Fernando Alonso.

A raíz de ello, los comisarios entienden que la reacción de Colapinto no fue suficiente como para cumplir con el reglamento y se le impuso la sanción.

El documento oficial donde se sanciona a Franco Colapinto. (FIA)

El documento oficial donde se sanciona a Franco Colapinto. (FIA)

La sanción a Colapinto

La misma incluye un 1 punto de su superlicencia y una penalización de 10 segundos, agregado a su tiempo de carrera total. Ante esta penalización, Franco Colapinto pierde posiciones con Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes habían finalizado la carrera a 2,3 y 8,2 segundos de Colapinto, respectivamente.

De esta forma, el argentino pierde su octava posición en el Gran Premio de Barcelona y queda décimo, sumando apenas un punto, en lugar de los cuatro que inicialmente había obtenido.

Posiciones finales del GP de Barcelona 2026

  1. Lewis Hamilton (Ferrari)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Lando Norris (McLaren)
  4. Max Verstappen (Red Bull)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Isack Hadjar (Red Bull)
  7. Pierre Gasly (Alpine)
  8. Liam Lawson (RB)
  9. Arvid Lindblad (RB)
  10. Franco Colapinto (Alpine)*
  11. Gabriel Bortoleto (Audi)
  12. Carlos Sainz (Williams)
  13. Esteban Ocón (Haas)
  14. Sergio Pérez (Cadillac)
  15. Alex Albon (Williams)
  16. Ollie Bearman (Haas) – DNF
  17. Charles Leclerc (Ferrari) – DNF
  18. Kimi Antonelli (Mercedes) – DNF
  19. Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – DNF
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

*Sanción de 10 segundos ya aplicada.

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Campeonato de pilotos

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 106 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 73 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 68 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 55 puntos
  8. Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
  9. Isack Hadjar (Red Bull) – 34 puntos
  10. Liam Lawson (RB) – 28 puntos
  11. Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 16 puntos
  13. Arvid Lindblad (RB) – 13 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  15. Alex Albon (Williams) – 5 puntos
  16. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  17. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Campeonato de constructores

  1. Mercedes – 262 puntos
  2. Ferrari – 190 puntos
  3. McLaren – 141 puntos
  4. Red Bull – 89 puntos
  5. Alpine – 57 puntos
  6. RB – 41 puntos
  7. Haas – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos
Germán Celsan
Germán Celsan
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