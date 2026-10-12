Alpine dejó tirado a Franco Colapinto durante todo el fin de semana en el Gran Premio de Singapur

Se ha terminado el Gran Premio de Singapur y con esto, el primero de los tres tripletes para cerrar la temporada. Y este ha dejado varias certezas, empezando porque Antonelli, con su podio, es campeón de la categoría. Matemáticamente todavía no, pero ha sentenciado el título después de una gran temporada, más allá de ahora no tener un auto dominante en la Fórmula 1.

Después hay que hablar de que acabamos de transitar el fin de semana donde Alpine dejó a pie a Franco Colapinto. Primera vez en la temporada en la cual la escudería francesa sufre dos veces problemas de confiabilidad. Y el argentino lo paga las dos veces: primero con la carrera Sprint del día sábado y luego con la carrera principal de este domingo.

Sí, una pena. No fue el fin de semana para Colapinto. Tuvo problemas para poner a punto el auto desde el día viernes, siguiendo con problemas eléctricos que le impiden correr la Sprint. Después, no clasifica bien para la carrera del día domingo, con un auto al que se le complica mucho y en una pista que podría generar complicaciones. Sin embargo, nadie imaginó que Alpine lo iba a dejar a pie en las dos carreras.

Hay que ser claro: Alpine ha sido el gran perdedor de las últimas tres carreras y se lo apuntó mucho a Colapinto por el accidente de Azerbaiyán, pero, al final de cuentas, el equipo tiene una gran responsabilidad por este contexto. Ahora, el panorama luce realmente difícil para poder pelear ese quinto lugar en el Campeonato de Constructores, con un Racing Bulls que se aleja.

Fue el fin de semana más incómodo para Colapinto. No salió nada, ni la puesta a punto ni el objetivo de sentirse cómodo con el auto, ni sentir que lo estaba maximizando. Ilusionó en una vuelta de la clasificación el viernes, cuando quedó a menos de una décima de Pierre Gasly, pero la realidad lo goleó cuando, en la clasificación del sábado, se encuentra con un auto totalmente inestable y queda realmente lejos.

Publicidad

Mirá la Fórmula 1 a través de Disney+

Fin de semana para dar vuelta a la página, para olvidar. Si la estrategia ayudaba y algún escenario también, Colapinto iba a terminar cerquita de la zona de puntos, aunque seguramente sin poder sumar, porque el rendimiento, al final de cuentas, no estuvo. La realidad es que era un fin de semana donde el bonaerense la tenía realmente muy complicada.

Ahora, se va a venir Austin en un par de semanas, con mejoras en el chasis y con algunas evoluciones. Alpine necesita muchos puntos y necesita que pasen cosas en la carrera para sacar el mejor rendimiento y poder aprovecharlo. Después de Estados Unidos seguirá México y posteriormente Brasil, con un triplete americano para sentenciar el campeonato.

En definitiva: Verstappen enorme, Antonelli casi campeón, Ferrari enroscado en sus propias estrategias, McLaren sin poder conseguir el ritmo, Lawson dándole puntos a Racing Bulls, Alpine perdido y Checo Pérez brillante. Ese es el resumen que nos dejó el Gran Premio de Singapur.

Publicidad

Resultado del GP de Singapur 2026

Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Nico Hülkenberg (Audi) George Russell (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Franco Colapinto (Alpine) – DNF Gabriel Bortoleto (Audi) – DNF

Tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 340 puntos George Russell (Mercedes) – 238 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 229 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 221 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 215 puntos Lando Norris (McLaren) – 201 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 138 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 97 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 75 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 38 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos Oliver Bearman (Haas) – 23 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 13 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Esteban Ocon (Haas) – 7 puntos Carlos Sainz (Williams) – 7 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 7 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla de posiciones del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 578 puntos Ferrari – 444 puntos McLaren – 339 puntos Red Bull Racing – 332 puntos Racing Bulls – 100 puntos Alpine – 68 puntos Haas – 30 puntos Audi – 23 puntos Williams – 12 puntos Aston Martin – 7 puntos Cadillac – 0 puntos