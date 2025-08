“Fue un desastre”: Franco Colapinto, categórico con Alpine tras GP de Hungría de la Fórmula 1

Toda la expectativa que había generado Franco Colapinto con su buena clasificación de sábado, poco duró en la carrera del domingo. El Gran Premio de Hungría fue una carrera de las más duras que el piloto argentino tuvo que enfrentar en la Fórmula 1 hasta la fecha, con errores propios pero, principalmente, de Alpine.

“Una carrera para el olvido, no creo que hayamos tenido tan mal ritmo pero fue un desastre la verdad“, declaró Colapinto con total crudeza al hablar con los medios una vez finalizada la carrera en el Hungaroring. Una muestra de absoluta disconformidad con cómo se desarrolló el Gran Premio.

“No fue mala la largada en sí, pero no tenía nada de grip, me fui en la (curva) 2. Había ganado algún puesto y después perdí muchos así que nada, una pena esa”, explicó sobre el inicio, donde perdió cuatro posiciones. Pero lo peor llegaría después, con la ejecución de la estrategia y dos eternas paradas en boxes.

El Hungaroring terminó siendo una pesadilla para Colapinto.

“Paramos muy temprano, la primera parada fue de 10 segundos y la segunda 9, creo. Perdimos mucho tiempo“, señaló Franco. Y explicó que eso derivó en otro problema: “Tuve muchas banderas azules, porque me pasaron varias veces los mismos al parar muy temprano. Así que habré perdido otros 15, 20 segundos con las banderas azules”, destacó.

Para cerrar, el argentino esbozó un último balance sobre el domingo en general: “Creo que la carrera en sí no fue buena, no la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores. En la largada, en los pit stops, en general, no fue un buen día“, y destacó que el parón que habrá hasta finales de agosto puede resultar positivo: “Viene bien, obviamente hay que seguir trabajando y mejorar, pero no viene mal un poco de descanso y volver más fuerte.”

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1

La Fórmula 1 entrará en su parón de verano en Europa, por lo cual no volverá a correr sino hasta finales de agosto, cuando el 29, 30 y 31 de dicho mes se dispute en Zandvoort el Gran Premio de los Países Bajos, la Fecha 14 de la temporada 2025.