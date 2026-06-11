Gran Premio de Barcelona: la carrera de la “revolución” y una oportunidad de oro para Colapinto

Se viene una nueva carrera en suelo europeo y puede ser una oportunidad clave para el piloto argentino para recuperarse del GP de Mónaco.

La Fórmula 1 aterriza en territorio europeo para dar inicio a una seguidilla intensa de carreras en trazados tradicionales. Este fin de semana, el emblemático circuito de Montmeló acoge el renombrado Gran Premio de Barcelona (cediendo la denominación de “Gran Premio de España” a la futura cita en Madrid).

Conocida históricamente como la pista de pruebas por excelencia de la categoría, Barcelona representa un punto de inflexión. Al disputarse diez días más tarde que el año pasado en el calendario, las altas temperaturas serán un factor crucial en lo que el paddock ya bautizó como “la carrera de la revolución”, donde las escuderías presentarán sus paquetes de mejoras más agresivos.

Franco Colapinto y Alpine: En busca de la consolidación

Para Franco Colapinto, Barcelona es un escenario ideal para dejar atrás el trago amargo de Mónaco. El argentino conoce la pista a la perfección y siempre ha destacado que las curvas de mediana y alta velocidad son sus favoritas.

Alpine llega con expectativas altas y un paquete de “revolución” para corregir sus defectos:

Nuevas piezas: Estrenan un alerón y una suspensión delantera diseñados específicamente para erradicar la fuerte “ida de trompa” (subviraje) que descubrieron al contrastar los datos del túnel de viento con la pista real.

Estrenan un alerón y una suspensión delantera diseñados específicamente para erradicar la fuerte “ida de trompa” (subviraje) que descubrieron al contrastar los datos del túnel de viento con la pista real. Gestión de neumáticos: A diferencia de sus rivales, el monoplaza francés cuida muy bien las gomas y tiene un excelente ritmo de carrera en tandas largas, una ventaja vital este fin de semana.

A diferencia de sus rivales, el monoplaza francés cuida muy bien las gomas y tiene un excelente ritmo de carrera en tandas largas, una ventaja vital este fin de semana. El objetivo: Clasificar en Q3 y sumar puntos con ambos autos. La meta de Alpine es afianzarse sólidamente como el quinto equipo de la parrilla, superando a rivales como Racing Bulls, Williams y Haas, e incluso aprovechando los graves problemas de confiabilidad que arrastra McLaren en la zona altas.

Neumáticos más blandos y la invasión de los novatos

El fin de semana tendrá una dinámica particular desde el viernes. Por obligación reglamentaria, siete equipos cederán uno de sus monoplazas en la Práctica Libre 1 (FP1) a pilotos de prueba. Esto restará tiempo de adaptación a varios titulares en un circuito que, este año, será implacable con las gomas.

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Pirelli decidió llevar una gama de compuestos más blandos respecto a la temporada pasada para forzar variaciones estratégicas y evitar que la carrera se corra sin utilizar el neumático duro. Con asfalto abrasivo, altas temperaturas y un trazado que castiga severamente el neumático delantero izquierdo en los apoyos rápidos, la degradación termal volverá a ser el tema de debate principal en el pitlane.

Ferrari y la batalla interna en Mercedes

Tras circuitos atípicos como Mónaco, Miami o Canadá, las curvas de mediana y alta velocidad de Barcelona obligan a los equipos a poner sus cartas sobre la mesa. La lucha en la punta trae novedades importantes:

Ferrari: presenta un nuevo alerón y diagrama de suspensión delantera para afinar el chasis. Además, tras los problemas en Mónaco, Charles Leclerc cambiará de marca de discos de frenos, siguiendo el camino que ya había tomado su compañero Lewis Hamilton. La falta de velocidad final será abordada próximamente con mejoras en la unidad de potencia.

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Mercedes: domina la cima, pero con una fuerte tensión interna. El joven Kimi Antonelli lidera el campeonato tras ganar cinco de las primeras seis carreras, generando un conflicto mental en George Russell, quien aduce mala suerte. Antonelli demostró que no se conforma y va por todo en cada sesión.