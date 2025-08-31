GP de Países Bajos de la Fórmula 1: lidera Piastri y Colapinto va 14°

En el Circuit Zandvoort se corre el Gran Premio de Países Bajos, la décimoquinta carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Oscar Piastri ganó la clasificación y salió desde la pole position, mientras que el argentino Franco Colapinto largó del puesto 16°. Esta carrera, puede verse en vivo a través de Disney+.

El minuto a minuto del GP de Países Bajos

11.27 – Vuelta 62/72: Cinco segundos más de sanción para Antonelli.

11.26 – Vuelta 62/72: Colapinto tocó el auto de Ocon y para su suerte no sufrió inconvenientes.

11.23 – Vuelta 59/72: Investigan a Antonelli por exceso de velocidad en pits.

11.20 – Vuelta 57/72: Se reanudó la carrera tras la finalización del VSC.

11.18 – Vuelta 56/72: Antonelli recibió una sanción de 10 segundos por el choque con Leclerc.

11.16 – Vuelta 55/72: Leclerc abandonó por el accidente.

11.12 – Vuelta 53/72: Antonelli y Leclerc chocaron, por lo que hay nuevo VSC.

11.04 – Vuelta 47/72: Sainz fue sancionado con 10 segundos.

10.59 – Vuelta 43/72: Alonso entró a boxes y Colapinto avanzó una posición.

10.56 – Vuelta 40/72: Piastri se defiende de Norris y continúa como líder.

10.51 – Vuelta 36/72: Investigan un choque entre Leclerc y Russell.

10.46 – Vuelta 32/72: Terminó el VSC.

10.45 – Vuelta 31/72: Nuevo VSC debido que un elemento se desprendió del auto de Sainz y quedó en la pista.

10.42 – Vuelta 29/72: Sainz chocó con Lawson y tuvo que pasar por boxes para arreglar su auto.

10.37 -Vuelta 26/72: Terminó el VSC.

10.34 – Vuelta 24/72: Hamilton abandonó por el choque.

10.32 – Vuelta 23/72: Hamilton chocó contra un muro y hay VSC.

10.28 – Vuelta 20/72: Colapinto realizó la primera parada en pits y bajó al puesto 19°.

10.24 – Vuelta 17/72: Gasly pasó a Colapinto y el argentino volvió a estar 15°.

10.22 – Vuelta 15/72: Comenzó a llover en la carrera.

10.19 – Vuelta 13/72: Se desprendió una parte del alerón de Bortoleto, por lo que podría pasar por pits para arreglarlo.

10.15 – Vuelta 9/72: Norris pasó a Verstappen y va por Piastri

10.11 – Vuelta 6/72: Colapinto pasó a Gasly y llegó al puesto 14°.

10.07 – Vuelta 3/72: Colapinto avanzó un lugar y está 15°.

10.05 – Vuelta 1/72: Verstappen, con una buena largada, trepó un lugar y quedó segundo.

10.04 – ¡Comenzó la carrera!

10.00 – Inició la vuelta de calentamiento.

9.52 – Los pilotos ya están en sus autos para dar la vuelta de formación e iniciar la carrera.

9.30 – Los ingenieros comienzan a ubicar a los autos en la parrilla de largada y ultiman detalles previos a la carrera.

Así es la largada de la carrera