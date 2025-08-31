Es tendencia:
GP de Países Bajos de la Fórmula 1: lidera Piastri y Colapinto va 14°

En el Circuit Zandvoort se corre la 15° carrera de la temporada.

Por Marco D'arcangelo

Franco Colapinto en el GP de Países Bajos.
En el Circuit Zandvoort se corre el Gran Premio de Países Bajos, la décimoquinta carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Oscar Piastri ganó la clasificación y salió desde la pole position, mientras que el argentino Franco Colapinto largó del puesto 16°. Esta carrera, puede verse en vivo a través de Disney+.

El minuto a minuto del GP de Países Bajos

11.27 – Vuelta 62/72: Cinco segundos más de sanción para Antonelli.

11.26 – Vuelta 62/72: Colapinto tocó el auto de Ocon y para su suerte no sufrió inconvenientes.

11.23 – Vuelta 59/72: Investigan a Antonelli por exceso de velocidad en pits.

11.20 – Vuelta 57/72: Se reanudó la carrera tras la finalización del VSC.

11.18 – Vuelta 56/72: Antonelli recibió una sanción de 10 segundos por el choque con Leclerc.

11.16 – Vuelta 55/72: Leclerc abandonó por el accidente.

11.12 – Vuelta 53/72: Antonelli y Leclerc chocaron, por lo que hay nuevo VSC.

11.04 – Vuelta 47/72: Sainz fue sancionado con 10 segundos.

10.59 – Vuelta 43/72: Alonso entró a boxes y Colapinto avanzó una posición.

10.56 – Vuelta 40/72: Piastri se defiende de Norris y continúa como líder.

10.51 – Vuelta 36/72: Investigan un choque entre Leclerc y Russell.

10.46 – Vuelta 32/72: Terminó el VSC.

10.45 – Vuelta 31/72: Nuevo VSC debido que un elemento se desprendió del auto de Sainz y quedó en la pista.

10.42 – Vuelta 29/72: Sainz chocó con Lawson y tuvo que pasar por boxes para arreglar su auto.

10.37 -Vuelta 26/72: Terminó el VSC.

10.34 – Vuelta 24/72: Hamilton abandonó por el choque.

10.32 – Vuelta 23/72: Hamilton chocó contra un muro y hay VSC.

10.28 – Vuelta 20/72: Colapinto realizó la primera parada en pits y bajó al puesto 19°.

10.24 – Vuelta 17/72: Gasly pasó a Colapinto y el argentino volvió a estar 15°.

10.22 – Vuelta 15/72: Comenzó a llover en la carrera.

10.19 – Vuelta 13/72: Se desprendió una parte del alerón de Bortoleto, por lo que podría pasar por pits para arreglarlo.

10.15 – Vuelta 9/72: Norris pasó a Verstappen y va por Piastri

10.11 – Vuelta 6/72: Colapinto pasó a Gasly y llegó al puesto 14°.

10.07 – Vuelta 3/72: Colapinto avanzó un lugar y está 15°.

10.05 – Vuelta 1/72: Verstappen, con una buena largada, trepó un lugar y quedó segundo.

10.04 – ¡Comenzó la carrera!

10.00 – Inició la vuelta de calentamiento.

9.52 – Los pilotos ya están en sus autos para dar la vuelta de formación e iniciar la carrera.

9.30 – Los ingenieros comienzan a ubicar a los autos en la parrilla de largada y ultiman detalles previos a la carrera.

Así es la largada de la carrera

  1. Oscar Piastri (McLaren)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Max Verstappen (Red Bull)
  4. Isack Hadjar (RB)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Charles Leclerc (Ferrari)
  7. Lewis Hamilton (Ferrari)
  8. Liam Lawson (RB)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  13. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Alexander Albon (Williams)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Nico Hülkenberg (Sauber)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Oliver Bearman (Haas)
  20. Lance Stroll (Aston Martin)
