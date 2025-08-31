GP de Países Bajos de la Fórmula 1: lidera Piastri y Colapinto va 14°

En el Circuit Zandvoort se corre el Gran Premio de Países Bajos, la décimoquinta carrera de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Oscar Piastri ganó la clasificación y salió desde la pole position, mientras que el argentino Franco Colapinto largó del puesto 16°. Esta carrera, puede verse en vivo a través de Disney+.
El minuto a minuto del GP de Países Bajos
11.27 – Vuelta 62/72: Cinco segundos más de sanción para Antonelli.
11.26 – Vuelta 62/72: Colapinto tocó el auto de Ocon y para su suerte no sufrió inconvenientes.
11.23 – Vuelta 59/72: Investigan a Antonelli por exceso de velocidad en pits.
11.20 – Vuelta 57/72: Se reanudó la carrera tras la finalización del VSC.
11.18 – Vuelta 56/72: Antonelli recibió una sanción de 10 segundos por el choque con Leclerc.
11.16 – Vuelta 55/72: Leclerc abandonó por el accidente.
11.12 – Vuelta 53/72: Antonelli y Leclerc chocaron, por lo que hay nuevo VSC.
11.04 – Vuelta 47/72: Sainz fue sancionado con 10 segundos.
10.59 – Vuelta 43/72: Alonso entró a boxes y Colapinto avanzó una posición.
10.56 – Vuelta 40/72: Piastri se defiende de Norris y continúa como líder.
10.51 – Vuelta 36/72: Investigan un choque entre Leclerc y Russell.
10.46 – Vuelta 32/72: Terminó el VSC.
10.45 – Vuelta 31/72: Nuevo VSC debido que un elemento se desprendió del auto de Sainz y quedó en la pista.
10.42 – Vuelta 29/72: Sainz chocó con Lawson y tuvo que pasar por boxes para arreglar su auto.
10.37 -Vuelta 26/72: Terminó el VSC.
10.34 – Vuelta 24/72: Hamilton abandonó por el choque.
10.32 – Vuelta 23/72: Hamilton chocó contra un muro y hay VSC.
10.28 – Vuelta 20/72: Colapinto realizó la primera parada en pits y bajó al puesto 19°.
10.24 – Vuelta 17/72: Gasly pasó a Colapinto y el argentino volvió a estar 15°.
10.22 – Vuelta 15/72: Comenzó a llover en la carrera.
10.19 – Vuelta 13/72: Se desprendió una parte del alerón de Bortoleto, por lo que podría pasar por pits para arreglarlo.
10.15 – Vuelta 9/72: Norris pasó a Verstappen y va por Piastri
10.11 – Vuelta 6/72: Colapinto pasó a Gasly y llegó al puesto 14°.
10.07 – Vuelta 3/72: Colapinto avanzó un lugar y está 15°.
10.05 – Vuelta 1/72: Verstappen, con una buena largada, trepó un lugar y quedó segundo.
10.04 – ¡Comenzó la carrera!
10.00 – Inició la vuelta de calentamiento.
9.52 – Los pilotos ya están en sus autos para dar la vuelta de formación e iniciar la carrera.
9.30 – Los ingenieros comienzan a ubicar a los autos en la parrilla de largada y ultiman detalles previos a la carrera.
Así es la largada de la carrera
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (RB)
- George Russell (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Liam Lawson (RB)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alexander Albon (Williams)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Sauber)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Lance Stroll (Aston Martin)