Hamilton arremetió contra Leclerc antes del GP de Brasil: “No se soluciona en una reunión”

Se viene un fin de semana intenso en el GP de Brasil. Si bien Kimi Antonelli ya se consagró campeón, las tensiones en Ferrari están en el centro de la escena. El pasado fin de semana hubo un cruce dentro de la pista entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, el cual destapó la olla y dejó en claro que la relación entre ellos no es buena.

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En la antesala del GP de Brasil, Lewis Hamilton dijo presente en el media day y dialogó con la prensa. Al ser consultado por su relación con Charles Leclerc y la postura del equipo dijo: “No me van a silenciar. Nunca me han silenciado“. El siete veces campeón del mundo fue tajante y aseguró que va a decir lo que quiera sobre su compañero de equipo.

A Hamilton también le preguntaron si siente que Leclerc trata de manera especial -desde el punto de vista competitivo- a sus compañeros de escudería y afirmó: “Definitivamente los trata de forma diferente. Si te fijas en los compañeros de equipo, es lo mismo con Sebastian (Vettel), es lo mismo con Carlos (Sainz)”.

Leclerc y Hamilton. (Foto: Getty).

Según informó The Race, Fred Vasseur -director de Ferrari- organizó una reunión para este viernes a la mañana en Brasil, pero la misma no pudo darse porque Leclerc está en Europa ya que fue padre. En relación a ese encuentro para limar asperezas, Hamilton dijo: “No creo que todo se vaya a resolver en una sola reunión. Pero es importante. Lo que construyamos ahora nos pondrá en la posición correcta para el próximo año“.

“No es fácil integrar a alguien como yo en un equipo, porque soy muy directo y presiono constantemente para que haya muchos cambios. Y voy a seguir presionando para que haya más. Estoy aquí para ganar. Sigo creyendo que Fred es el indicado para llevarnos al campeonato. Se trata de comunicación. Se trata de comprensión“, completó Hamilton.

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El cronograma del GP de Brasil

Viernes 6 de noviembre

Prácticas Libres 1: 12.30 a 13.30

Prácticas Libres 2: 16.00 a 17.00

Sábado 7 de noviembre

Prácticas Libres 3: 11.30 a 12.30

Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.00

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