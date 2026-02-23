Renunció el DT de Curazao a 108 días del Mundial 2026: el motivo y su nuevo reemplazante

Bombazo en el fútbol: Curazao se quedó sin entrenador a 3 meses y medio del Mundial 2026. Cada vez falta menos para que las mejores selecciones de cada continente se enfrenten en el certamen más importante del planeta, pero en las últimas horas se acaba de confirmar la inesperada noticia que afecta a uno de los combinados más débiles dentro de la competición internacional.

A través de un extenso comunicado, Dick Advocaat anunció su salida y dejó el cargo frente al plantel que comandaba tácticamente. Esta fuerte pero entendible decisión se debe a que su hija enfrenta graves problemas de salud. Por ese motivo, el neerlandés no titubeó y renunció para acompañarla en este delicado proceso, incluso a pesar del desafío que tenía por delante a nivel profesional.

Lo cierto es que Advocaat se fue 108 días antes de que comience la Copa del Mundo. Si bien fue el encargado y líder futbolístico de que Curazao va a disputar el Mundial por primera vez en su historia, su prioridad en este momento está claro que es la familia y afrontar este momento junto a sus seres queridos mientras su hija está inmersa en un complejo cuadro de enfermedad.

Dick Advocaat renunció como DT de Curazao. (Getty Images)

El experimentado director técnico hizo un largo escrito para informar el particular motivo de su resolución, por lo que el ente regulador de Curazao optó por el mismo camino. “Dedicarle toda su atención a su hija, que enfrenta problemas de salud”, argumentó el comunicado a modo de explicación para abandonar el cargo en la previa del inicio del Mundial, del cual solo faltan 3 meses y medio.

En el mensaje que él mismo realizó, el entrenador manifestó: “Extrañaré mucho a Curazao, su gente y mis colegas“. Más tarde, Advocaat amplió: “Considero que clasificar a la nación más pequeña para la Copa del Mundo fue uno de los momentos más destacados de mi carrera. Soy orgulloso de mis jugadores, personal y miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros“.

La solución llegó rápido: Fred Rutten es el nuevo DT de Curazao para el Mundial. En forma de presentación, el flamante expresó: “Es un momento difícil para Dick y le deseo a él y su familia fuerza“. Inmediatamente después, habló del futuro y anunció: “Es realmente un honor continuar con su trabajo. Curazao puede esperar la misma dedicación y compromiso de mi parte“.

Fred Rutten, nuevo DT de Curazao. (Getty Images)

