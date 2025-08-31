Las sanciones que mantienen a Franco Colapinto en vilo y le pueden dar su primer punto con Alpine en la Fórmula 1

La Fórmula 1 volvió después de un mes de parate y lo hizo a lo grande. Con un triunfazo de Oscar Piastri que lo acomoda como líder en el campeonato de constructores, a los que se sumaron tres DNF de la zona alta de la parrilla -Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Lando Norris- el GP de Países Bajos tuvo absolutamente de todo.

Para Franco Colapinto se dio su mejor carrera en la temporada, que coincide con la mejor que tuvo como piloto de Alpine. El argentino terminó 11° y no pudo sumar su primer punto en el año por menos de medio segundo, ya que Esteban Ocon cerró el top 10 apenas mejor que Franco.

De hecho, Colapinto finalizó muy enojado con las decisiones de la escudería, ya que entre la postura de Pierre Gasly y de los ingenieros, no pudo superar a Ocon y quedó a tiro de colarse entre los punteados en Zandvoort.

Sin embargo, aún existe un pequeña posibilidad para que el argentino pueda conseguir este punto al finalizar la carrera si la FIA ejecuta una nueva sanción por lo sucedido en la carrera.

Es que así como sancionó a Carlos Sainz con 10 segundos por un choque con Liam Lawson, y también le dio la misma pena a Kimi Antonelli por la colisión que le costó la carrera a Charles Leclerc, la FIA también está investigando la acción entre el monegasco y George Russell, en la que se tocaron por una maniobra en las primeras vueltas de la carrera.

La investigación a Russell que puede beneficiar a Colapinto

El británico de Mercedes fue citado por la FIA por un presunto causante de colisión con Leclerc y, si le cabe la misma sanción que a los demás penalizados en Zandvoort, los 10 segundos añadidos para Russell lo sacarán de la cuarta posición obtenida y lo relegarán a la 11° posición.

Otra cuestión es la de Yuki Tsunoda. Cuando promediaba el final de la carrera, el japonés de Red Bull tuvo una maniobra ilegal con Pierre Gasly y lo dejó sin lugar en la pista adrede, lo que supuso un adelantamiento y una complicación para el francés. Tsunoda finalizó 9° y podría ser sancionado ante la revisión de la acción de parte de la FIA.

Así, Franco Colapinto subiría al puesto 10 y obtendría su primer punto como piloto de Alpine esta temporada. Las posibles sanciones a Russell y Tsunoda resultan determinantes para que esto pueda darse.

¿Qué dijo Colapinto tras terminar 11° en el GP de Países Bajos?

Una vez que terminó la carrera, con toda la adrenalina encima, Franco Colapinto dialogó con la prensa y fue crítico respecto a su equipo: “Fue una carrera larga, complicada, creo que tuve mis oportunidades, pero nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo nada más, el resto creo que fue una buena carrera”. Además, agregó: “Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho. Fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, creo que estoy un poco más cómodo y con eso sí estoy contento”.

Así terminó el GP de Países Bajos

Oscar Piastri -McLaren Max Verstappen -Red Bull Isack Hadjar -VCARB George Russell -Mercedes Alex Albon -Williams Oliver Bearman -Haas Lance Stroll -Aston Martin Fernando Alonso -Aston Martin Yuki Tsunoda -Red Bull Esteban Ocon -Haas Franco Colapinto -Alpine Liam Lawson -VCARB Carlos Sainz -Williams Nico Hulkenberg -Kick Sauber Pierre Gasly -Alpine Gabriel Bortoleto -Kick Sauber Kimi Antonelli -Mercedes DNF -Lando Norris – McLaren DNF- Charles Leclerc – Ferrari DNF- Lewis Hamilton – Ferrari

