Miami vive una jornada a pura emoción para los amantes de la Fórmula 1: el viernes fueron las pruebas, el sábado la carrera Sprint y la calificación, mientras que este domingo será el Gran Premio de la ciudad, que se podrá ver a través de Disney+. Quien no quiso perderse semejante evento fue Lionel Andrés Messi, que dijo presente en el Hard Rock Stadium junto a su familia y estuvo junto a Franco Colapinto.

Los tres hijos de la Pulga -Thiago, Mateo y Ciro- estuvieron vestidos con la ropa de la escudería Mercedes. Un detalle no menor es que Adidas patrocina a los Messi y también a Mercedes, por lo que de esta manera se podría entender el motivo de la vestimenta de los chicos.

Más allá de esa situación, Mercedes es la escudería del momento. Sin ir más lejos en Miami largará en la primera posición Kimi Antonelli, mientras que Geroge Russell saldrá desde el quinto lugar. La carrera estará condicionada por la lluvia y todo puede pasar, pero la realidad es que el italiano es el máximo candidato a quedarse con la victoria.

El abrazo con Colapinto

Además de pasar por el pit stop de Mercedes, Lionel Andrés Messi se tomó el tiempo para ir al de Alpine y así poder saludar a Franco Colapinto, único piloto argentino en la máxima categoría. Las cámaras registraron el momento del encuentro entre la Pulga y el pilarense, que este domingo largará desde la octava posición.

"Lionel Messi":

Por su presencia en el #MiamiGP y el encuentro con Franco Colapinto pic.twitter.com/ceSlWAouuv — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 3, 2026

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Una llegada accidentada

Mientras Lionel Messi ingresaba a la zona de boxes de Mercedes junto a su esposa -Antonela Roccuzzo- y sus tres hijos estaban delante de ellos, a la familia la rodeaban bastantes personas, algunas de ellas mientras los filmaban con sus celulares. Una señora trastabilló y cayó ante la atenta mirada de Lionel Messi, que minutos más tarde llegó al pit box de Mercedes y se sacó una foto junto a Kimi Antonelli.

Lionel Messi y familia a su llegada al Gran Premio de Miami.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/GQZaRh1zRO — José Armando (@Jarm21) May 3, 2026

DATOS CLAVE

Lionel Messi asistió con su familia al Hard Rock Stadium para presenciar el GP de Miami.

asistió con su familia al para presenciar el GP de Miami. Los tres hijos del futbolista lucieron vestimenta de la escudería Mercedes patrocinada por la marca Adidas .

patrocinada por la marca . El piloto Kimi Antonelli iniciará la competencia desde la primera posición como el principal candidato.